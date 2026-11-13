Kapolri Larang Anggota Pakai Vape dan Tekankan Ancaman Kesehatan Parah

Kepala Polri Jenderal Suyudi Ario Seto melarang anggota menggunakan vape. Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi MK, MUI, dan temuan riset UNSW tentang risiko kanker serta penyalahgunaan narkotika.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi melarang seluruh anggotanya menggunakan rokok elektronik atau vape. Kebijakan tegas ini diterbitkan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Keputusan tersebut merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak kesehatan dan potensi penyalahgunaan zat berbahaya di dalam cairan vape.

Dukungan dan Analisis Risiko Vape

Keputusan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendapat apresiasi signifikan dari Indonesian Youth Council for Tactical Changes atau IYCTC. Ketua Umum organisasi tersebut, Manik Marganamahendra, menyatakan bahwa larangan ini menjadi sinyal ketegasan negara terhadap ancaman produk tembakau alternatif. Manik Marganamahendra menekankan bahwa vape bukanlah produk yang aman bagi kesehatan publik. Ia menilai produk ini berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang lainnya. Data Badan Narkotika Nasional periode Januari hingga September 2026 memperkuat kekhawatiran ini. Temuan laboratorium menunjukkan bahwa 98 persen sampel cairan vape positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.

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Posisi Lembaga Keagamaan dan Akademisi

Sebelum adanya larangan internal kepolisian, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan posisi kuat melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Fatwa tersebut menyatakan haramnya penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektronik. Alasannya meliputi bahaya kesehatan serius, kerusakan lingkungan, serta potensi peredaran narkotika. Majelis Ulama Indonesia juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR segera menyusun undang-undang pelarangan menyeluruh dengan sanksi tegas. Di sisi akademis, penelitian dari University of New South Wales Australia memberikan bukti ilmiah tambahan. Riset yang diterbitkan dalam jurnal Volume 47 Tahun 2026 menyimpulkan bahwa vape berisiko tinggi menyebabkan kanker paru-paru dan kanker rongga mulut.

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Dampak Sosial dan Perbandingan Regional

IYCTC mendorong pemerintah untuk memperluas pelarangan vape kepada seluruh masyarakat Indonesia. Manik Marganamahendra menilai pengendalian tidak boleh dilakukan secara parsial. Rokok elektronik dan rokok konvensional sama-sama mengandung zat adiktif dan berbahaya. Indonesia dinilai tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain. Brunei Darussalam telah melarang vape sejak 2010. Thailand dan Kamboja memberlakukan larangan pada 2014. Singapura melarangnya pada 2018. Vietnam mengikuti langkah serupa pada 2025. Koordinator Advokasi IYCTC, Daniel Beltsazar, mengingatkan bahwa pembatasan vape harus disertai pengendalian rokok konvensional. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 70 juta perokok aktif. Sebanyak 7,4 persen atau sekitar 5,9 juta di antaranya adalah anak berusia 10 hingga 18 tahun.

Tuntutan Penutupan Ceruk Hukum di MK

Warga negara dan lembaga masyarakat kini mendesak Mahkamah Konstitusi untuk melarang total peredaran rokok elektronik. Argumen utamanya adalah bahaya nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak. Penelitian University of New South Wales yang melibatkan ahli farmasi dan epidemiologi menemukan zat pemicu kanker dalam aerosol vape. Zat tersebut meliputi senyawa organik volatil dan logam dari kumparan pemanas. Bukti kerusakan DNA dan peradangan jaringan juga ditemukan pada studi klinis dan laboratorium. Penelitian oleh Freddy Sitas dari UNSW menunjukkan bahwa vape justru menjadi pintu masuk kebiasaan merokok. Prevalensi pengguna vape berusia 15 tahun ke atas di Indonesia naik dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen atau sekitar 6,6 juta orang pada 2021. Sekitar 2,8 persen pengguna adalah pelajar muda. Pemerintah diminta mengambil langkah pengendalian sebelum terlambat seperti penanganan bahaya rokok konvensional.