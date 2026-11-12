Kapolri Deklarasikan Perang Melawan Calo Tenaga Kerja di Kawasan Industri

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meluncurkan program Poliran di Bandung, menegaskan penindakan tegas terhadap calo dan pungli rekrutmen tenaga kerja.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 11 November 2026. Inisiatif strategis ini sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan uji kompetensi tenaga keamanan atau satpam.

Dalam peristiwa tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dan pungutan liar di sektor ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

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Perintah Tegas Penindakan Pelaku Pungli

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk memburu dan menindak keras para calo tenaga kerja serta pelaku pungutan liar. Instruksi ketat ini dilontarkan saat meresmikan program Poliran di kawasan Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada 11 November 2026.

Kapolri secara khusus menugaskan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri hingga para Kapolda di seluruh wilayah Indonesia untuk merespons cepat setiap laporan masyarakat. Respons ini mencakup praktik percaloan perekrutan tenaga kerja yang terjadi di kawasan industri maupun di lingkungan internal perusahaan.

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General Suyudi menekankan bahwa pihaknya akan berperang melawan para calo yang melakukan pungutan liar dan meresahkan masyarakat selama ini. Ia meminta seluruh jajaran, termasuk Kabareskrim dan Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku percaloan.

Imbauan Laporkan Pemerasan Melalui Saluran Resmi

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengimbau para pencari kerja agar tidak takut melaporkan segala bentuk pemerasan. Ia juga meminta mereka untuk melaporkan tawaran kerja mencurigakan dari calo kepada otoritas berwajib.

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tanggap polisi melalui nomor call center 110 yang bebas pulsa. Alternatif lainnya adalah melaporkan langsung kepada Bhabinkamtibmas atau Kapolsek di wilayah setempat untuk penanganan lebih lanjut.

Kata dia, jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk melaporkan. Polri berharap praktik premanisme seperti ini dapat ditindak tegas dan diberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelakunya.

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Kolaborasi Lintas Sektor untuk Stabilitas Kamtibmas

Deklarasi perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat.

Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri. Praktik ilegal ini juga disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan yang merusak iklim investasi dan kepastian hukum.

Program Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor. Tujuannya adalah mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal tanpa mengambil alih kewenangan kementerian.

Penciptaan lapangan kerja memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Keluarga yang sejahtera merupakan pondasi utama kamtibmas yang kuat karena pekerjaan memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga.