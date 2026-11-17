Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto memastikan penyidikan dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang berjalan profesional tanpa tekanan pihak manapun.

Kupang, NTT - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang tidak mengalami intervensi dari pihak manapun. Kapolda memastikan bahwa kepolisian telah menjalankan tugasnya secara profesional dan independen sejak kasus ini diterima pada awal November 2026 lalu. Keputusan tegas ini diambil guna menjawab berbagai kekhawatiran publik terkait kemungkinan adanya pengaruh dalam penegakan hukum.

Kepolisian Bebas Tekanan Pihak Manapun

Irjen Reza Arief Dewanto secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima perintah atau tekanan untuk menghentikan proses hukum dalam perkara sensitif ini. Justru sebaliknya, Kapolda yang baru saja menjabat tersebut mengaku mendapat dukungan penuh dan perintah untuk menangani kasus dengan mengutamakan aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan di lingkungan Polda NTT dilakukan sesuai standar prosedur operasional untuk menghindari cacat hukum.

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Pernyataan Kapolda ini disampaikan di hadapan wartawan di Kantor Polda NTT pada Selasa, 17 November 2026. Ia menekankan komitmennya untuk tidak mundur dalam mengejar kebenaran hukum, menggunakan metafora bahwa proses ini tidak memiliki gigi mundur melainkan terus maju. Keyakinan ini didasarkan pada support yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, terhadap independensi aparat penegak hukum di NTT.

Aspirasi Masyarakat Dipandang Sebagai Dukungan

Menanggapi gelombang aksi mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengawal kasus ini, Kapolda memberikan penafsiran yang berbeda dari yang umumnya diterima publik. Irjen Reza menilai bahwa demonstrasi dan penyampaian aspirasi tersebut bukanlah bentuk tekanan yang ditujukan kepada kepolisian. Sebaliknya, ia memandang kehadiran massa sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum agar berjalan sesuai koridor aturan yang telah ditetapkan.

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Irjen Reza juga menyampaikan permohonan maaf atas adanya dinamika ketegangan yang terjadi sebelum ia bertemu langsung dengan para demonstran. Ia mengapresiasi partisipasi aktif mahasiswa dan warga dalam mengawasi proses hukum, yang menurutnya merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Kapolda meyakini bahwa partisipasi ini akan membantu Polda NTT dalam menjalankan fungsinya dengan lebih transparan dan akuntabel.

Kronologi Laporan dan Tindakan Komnas Perempuan

Wartikula hukum ini bermula pada 12 November 2026, ketika seorang mahasiswi berusia 21 tahun resmi melaporkan dugaan kekerasan seksual ke Polda NTT. Laporan polisi tersebut telah dicatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Sejak saat itu, perkembangan kasus ini menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk lembaga perlindungan HAM, yang menilai urgensi penanganan kasus ini harus dilakukan secara maksimal.

Salah satu lembaga yang menyuarakan kekhawatiran serius adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam pernyataannya, Komnas Perempuan mengecam keras dugaan pemerkosaan yang menggunakan modus iming-iming pekerjaan di rumah jabatan. Mereka menyoroti penggunaan jabatan dan fasilitas negara sebagai alat untuk mendekati korban, yang menurut mereka menunjukkan ketimpangan relasi kuasa yang signifikan.

Tuntutan Perlindungan dan Pemulihan Korban

Komnas Perempuan menilai modus operandi yang menyeret Bupati Kupang ini sangat merugikan korban dan melanggar hak asasi manusia. Korban dalam kasus ini diduga dibawa ke rumah jabatan bupati oleh seorang saksi dengan janji akan diberi pekerjaan. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang mengeksploitasi kerentanan korban yang membutuhkan peluang ekonomi.

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Sebagai tindak lanjut, Komnas Perempuan mendorong agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pemulihan menyeluruh. Mereka menyarankan agar korban mendapat pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT. Selain itu, perlindungan hukum dan psikologis juga harus diberikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan korban selama proses hukum berlangsung.

Dengan adanya jaminan dari Kapolda bahwa penyidikan berjalan lurus dan tanpa gangguan, harapan masyarakat terhadap keadilan semakin meningkat. Kapolda Irjen Reza Arief Dewanto berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme hingga proses hukum mencapai titik tuntas. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di NTT.