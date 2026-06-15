Kapolda Metro Jaya Tegaskan 18 Arahan Penting Pengamanan Unjuk Rasa Profesional dan Humanis di Jakarta

"Komjen Pol Asep Edi Suheri memerintahkan personel mengutamakan pendekatan persuasif, mengamankan peserta beralkali berbahaya sejak awal, dan melarang penggunaan senjata api. Arahan juga melarang gas air mata dan PHH kecuali atas perintah langsung Kapolda, sementara menekankan keselamatan semua pihak dan pelaksanaan tugas berkelompok."

Komjen Pol Asep Edi Suheri , sebagai Kapolda Metro Jaya , telah mengeluarkan instruksi komprehensif kepada seluruh personel beneathnya dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta yang dilaksanakan pada Senin, 15 Juni 2026.

Instruksi ini disampaikan melalui apel gelar pasukan pengamanan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pamobvit) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Joko Sulistio. Dalam arahan yang dibacakan oleh Joko, Kapolda menekankan pada personel Reskrim untuk segera mengamankan dan mendokumentasikan peserta aksi yang terbukti membawa alat berbahaya, seperti bom molotov, sejak awal tanpa jeda.

Kapolda Metro Jaya juga menekankan penggunaan pendekatan persuasif sebagai prioritas utama, mengingatkan personel untuk mengendalikan emosi dan bertugas dengan humanis, sabar, serta terukur, dengan penegakan hukum sebagai pilihan terakhir atau ultimum remedium. Joko juga menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas secara berkelompok dan tidak terlepas dari ikatan tim untuk menjaga koordinasi. Untuk personel Sabhara, mereka diminta mempertahankan formasi, mengikuti instruksi pimpinan, dan memastikan setiap tindakan dilakukan dengan terukur.

Di kawasan Gedung DPR/MPR RI, polisi berfokus pada pengaturan pergerakan massa agar tidak mendekati objek vital nasional di sekitarnya. Kapolda juga memperkuat larangan penggunaan senjata api selama pengamanan aksi, sementara pemeriksaan perlengkapan personel dilakukan ketat dengan pengawasan PROPAM. Penggunaan gas air mata dan pengerahan pasukan Pengendalian Huru Hara (PHH) hanya diperbolehkan atas instruksi langsung Kapolda Metro Jaya.

Dalam penutupannya, Kapolda meminta seluruh personel untuk selalu mengutamakan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas, mengingatkan bahwa semua tugas dilaksanakan dalam satu komando dan satu tujuan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Arahan ini diarahkan mengingat kondisi terkini di mana aksi unjuk rasa kerap discolored dengan tindakan anarkis, seperti pembakaran dan rusuhan, yang menimbulkan kebutuhan patroli besar-besaran dan penanganan ketat oleh polisi. Pendekatan yang ditekankan adalah profesionalisme tinggi, kontrol diri, dan pemenuhan prosedur hukum untuk mencegah escalation kekerasan.

Selain itu, Kapolda juga menunjukkan peran Humaniter lainnya, seperti pembagian sembako kepada warga terdampak banjir di Bekasi dan peninjauan ketahanan pangan, yang menunjukkan一体化 tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial. Arahan ini juga menghubungkan dengan upaya menjaga jalur VIP kunjungan Presiden Jerman agar steril dan aman, serta menindak tegas tersangka pembawa bom molotov saat demo mahasiswa. Dengan demikian, arahan Kapolda Metro Jaya mencakup strategi keamananBlueprint yang holistik, antara antara persuasif-disipliner-dan humaniter, untuk mengelola kompleksitas aksi unjuk rasa di ibu kota





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Unjuk Rasa Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri Pengamanan Personel Polisi Gas Air Mata PHH Ultimum Remedium Pendekatan Persuasif

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