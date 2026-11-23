Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menerbitkan mutasi 139 personel pada November 2026 untuk penyegaran jabatan dan pembinaan karier di Polda Metro Jaya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi melaksanakan rotasi besar-besaran bagi tenaga kerjanya dengan melakukan mutasi terhadap seratus tiga puluh sembilan personel. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Komjen Pol Dadang Hartanto dalam rangka penyegaran kinerja dan pembinaan karier aparatur di wilayah hukum Jakarta. Mutasi massal ini meliputi perwira menengah, perwira pertama, serta pegawai negeri sipil yang tersebar di berbagai jabatan strategis. Keputusan tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolda Metro Jaya yang dikeluarkan secara resmi pada tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh enam.

Detail Surat Telegram Mutasi Personel Polri

Dokumen resmi yang mengatur perpindahan jabatan tersebut terdiri dari tiga surat telegram berbeda yang merujuk pada Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor KEP/603/XI/2026, KEP/604/XI/2026, dan KEP/605/XI/2026. Surat pertama dengan nomor ST/1141/XI/KEP./2026 memuat daftar perpindahan bagi empat puluh tujuh personel. Surat kedua dengan nomor ST/1142/XI/KEP./2026 mengatur mutasi bagi lima puluh enam personel. Sementara itu, surat ketiga dengan nomor ST/1143/XI/KEP./2026 memuat daftar perpindahan bagi tiga puluh enam personel yang tersisa.

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Ketiga surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa seluruh surat tersebut merupakan bagian dari siklus rutin pembinaan karier personel. Rotasi ini bertujuan untuk melakukan penyegaran bagi para personel Polri yang menempati ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya agar tidak stagnan dalam satu posisi.

Rotasi Kepala Satuan Reserse Kriminal

Salah satu fokus utama dalam mutasi ini adalah pergantian kepemimpinan pada Satuan Reserse Kriminal atau Kasatreskrim di berbagai wilayah Jakarta. Posisi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara kini diemban oleh Kompol Rudi Priyosantoso. Rudi Priyosantoso sebelumnya bertugas sebagai Pamen Polda Metro Jaya dan merupakan pindahan dari Stamarena Polri. Ia menggantikan AKBP Awaludin Kanur yang sebelumnya menjabat di unit tersebut.

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ABKP Awaludin Kanur selanjutnya dipercaya untuk menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Kompol Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy yang harus bergeser posisinya. Kompol Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy diangkat menjadi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, Satgas ini dijabat oleh AKBP Edy Sudarma Korniawan yang kemudian ditugaskan sebagai Kepala Bagian Operasi atau Kabagops di Polres Metro Jakarta Timur.

Di wilayah penyangga ibu kota, terjadi juga perpindahan jabatan yang signifikan. Kapolsek Cakung, Kompol Andre Try Putra, diangkat menjadi Pejabat Kasatreskrim Polres Metro Depok. Ia menggantikan AKBP Made Gede Oka Utama yang telah mengalami promosi menjadi Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan, dimutasi menjadi Kapolsek Metro Gambir di Polres Metro Jakarta Pusat.

Pergeseran Jabatan Kapolsek dan Bagian Operasional

Di luar jajaran reserse, sejumlah posisi Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek di wilayah DKI Jakarta juga mengalami pergeseran jabatan. Kompol Andika Temanta Purba, yang merupakan pindahan dari Slog Polri, diangkat menjadi Kapolsek Metro Penjaringan. Ia menggantikan AKBP Agta Bhuwana Putra yang bergeser untuk menjabat sebagai Kapolsek Metro Menteng. Pergantian ini merupakan bagian dari upaya optimasi sumber daya manusia di tingkat sektor.

Sebelumnya, Kapolsek Metro Menteng dijabat oleh AKBP Braiel Arnold Rondonuwu yang kini diangkat menjadi Kepala Bagian Binopsnal atau Bimbingan Operasi Nasional di Ditsamapta Polda Metro Jaya. Di wilayah Jakarta Selatan, Kompol Suparmin ditunjuk menjadi Kapolsek Mampang menggantikan Kompol Dian Pornomo. Sementara itu, AKP Gesang Kurniawan Mustofa diangkat menjadi Pejabat Kapolsek Cakung di Jakarta Timur.

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Pelaksanaan mutasi serentak ini mencerminkan komitmen Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Komjen Pol Dadang Hartanto untuk menjaga dinamika organisasi tetap segar. Rotasi jabatan yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat mencegah monopoli kekuasaan dan meningkatkan profesionalisme aparat. Seluruh personel yang dimutasi diharapkan dapat segera menyelesaikan serah terima tugas kepada pejabat baru masing-masing satuan.

Keputusan ini juga menunjukkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia kepolisian. Dengan adanya dokumentasi resmi melalui surat telegram dan keputusan Kapolda, seluruh proses perpindahan jabatan tercatat secara hukum dan administrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap personel yang menempati posisi strategis telah memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan beban tugas baru di lokasi mutasi mereka.