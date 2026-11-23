Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menerbitkan surat telegram tanggal 22 November 2026 untuk mutasi 139 personel termasuk Kasatreskrim dan Kapolsek di seluruh wilayah Jakarta.

Kapolri Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto telah resmi menerbitkan surat telegram tertanggal 22 November 2026 yang mengatur mutasi terhadap 139 personel kepolisian di lingkungan Polda Metro Jaya. Keputusan ini mencakup perwira menengah, perwira pertama, serta pegawai negeri sipil atau PNS Polri yang tersebar di berbagai satuan kerja. Total personel yang terlibat dalam rotasi ini didistribusikan melalui tiga surat telegram berbeda yang masing-masing memuat jumlah personel spesifik.

Mekanisme Mutasi Berdasarkan Surat Telegram

Keputusan mutasi ini tertuang dalam tiga dokumen resmi yang ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Nugroho atas nama Kapolda. Surat Telegram pertama dengan nomor ST/1141/XI/KEP./2026 memuat mutasi terhadap 47 personel. Surat kedua dengan nomor ST/1142/XI/KEP./2026 mencakup 56 personel, sementara surat ketiga dengan nomor ST/1143/XI/KEP./2026 memuat 36 personel. Ketiga surat telegram tersebut merujuk pada Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor KEP/603/XI/2026, KEP/604/XI/2026, dan KEP/605/XI/2026.

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Posisi Kasatreskrim dan Jabatan Utama Berubah

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa mutasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan siklus pembinaan karier dan penyegaran bagi personel dalam ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya. Pergantian posisi yang paling signifikan terjadi pada jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasatreskrim di sejumlah polres metro. Kompol Rudi Priyosantoso yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Polda Metro Jaya pindahan dari Stamarena Polri kini mengambil alih posisi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggantikan AKBP Awaludin Kanur.

AKBP Awaludin Kanur yang bergeser dari posisinya sebelumnya dipercaya untuk menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Ia menggantikan Kompol Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy yang kemudian dipindahkan menjadi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat adalah AKBP Edy Sudarma Korniawan yang kini diangkat menjadi Kepala Bagian Operasi atau Kabagops Polres Metro Jakarta Timur. Pergeseran jabatan ini dilakukan untuk memastikan distribusi kapasitas kepemimpinan yang lebih merata di seluruh wilayah hukum.

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Di wilayah penyangga, terjadi pula perubahan kepemimpinan di sektor kriminal. Kapolsek Cakung Kompol Andre Try Putra diangkat menjadi Ps. Kasatreskrim Polres Metro Depok menggantikan AKBP Made Gede Oka Utama yang menerima promosi sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan dimutasi menjadi Kapolsek Metro Gambir Polres Metro Jakarta Pusat. Rotasi ini menunjukkan adanya fleksibilitas penempatan personel berdasarkan kebutuhan operasional satuan kerja.

Distribusi Jabatan Kapolsek di Berbagai Kota

Selain jajaran reserse, sejumlah posisi kepala kepolisian sektor atau Kapolsek di wilayah DKI Jakarta mengalami pergantian yang masif. Kompol Andika Temanta Purba yang merupakan pindahan dari Slog Polri diangkat menjadi Kapolsek Metro Penjaringan menggantikan AKBP Agta Bhuwana Putra yang bergeser menjabat Kapolsek Metro Menteng. Sebelumnya, Kapolsek Metro Menteng dijabat oleh AKBP Braiel Arnold Rondonuwu yang kini diangkat sebagai Kabagbinopsnal Ditsamapta Polda Metro Jaya. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat struktur komando di sektor-sektor padat penduduk.

Di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Kompol Suparmin ditunjuk menjadi Kapolsek Mampang menggantikan Kompol Dian Pornomo. AKP Gesang Kurniawan Mustofa diangkat sebagai Ps. Kapolsek Cakung untuk mengisi kekosongan jabatan di wilayah tersebut. Pergantian Kapolsek juga terjadi di wilayah Tangerang dan Bekasi dengan penunjukan AKP Dhady Arsya menjadi Kapolsek Serpong serta AKP Dicki Agri Kurniawan sebagai Kapolsek Pamulang. Kompol Dwi Haribowo juga dilantik menjabat Kapolsek Cipondoh untuk menangani keamanan di wilayah industri.

Penempatan personel berlanjut dengan pengangkatan Kompol Handa Wicaksana menjadi Kapolsek Bantar Gebang, AKP Kevin Hotlando sebagai Ps. Kapolsek Medan Satria, dan AKP Budi Irawan menjabat Kapolsek Kedung Waringin. Di jajaran Polres Metro Tangerang Kota, AKP Rachmad Wibowo ditunjuk menjadi Kapolsek Sepatan dan AKP Roy Rolando Andarek dipercaya menjabat Kapolsek Teluk Naga. Langkah ini menunjukkan perhatian khusus terhadap stabilisasi keamanan di kawasan perbatasan dan industri.

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Segera Jabat Tugas Dalam Waktu 14 Hari

Pada tingkat direktorat, Polda Metro Jaya juga merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Reserse Siber atau Ditressiber. AKBP Parikhesit ditunjuk menjadi Kasubdit 1 Ditressiber menggantikan AKBP Dicky Fertoffan Bachriel. Sementara itu, AKBP Poltak Yohannes Pangihutan Simbolon dipercaya menjabat Kasubdit 4 Ditressiber menggantikan AKBP Grawas Sugiharto. Perubahan di bidang siber ini diharapkan dapat meningkatkan responsivitas penanganan kejahatan berbasis teknologi.

Melalui surat telegram tersebut, seluruh personel yang dimutasi diperintahkan untuk segera melaksanakan tugas di jabatan baru paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan mutasi. Peraturan ini berlaku untuk semua unit mulai dari polres metro hingga direktorat kriminal khusus. Kepatuhan terhadap tenggat waktu ini menjadi indikator disiplin kerja yang tinggi bagi seluruh anggota Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya.