Kapan Waktu Terbaik Salat Taubat? Buya Yahya Ungkap Penjelasan Lengkap

Buya Yahya menjelaskan bahwa salat taubat dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada waktu yang dilarang, yang terpenting adalah ketulusan hati. Artikel ini juga membahas isu-isu keagamaan lainnya seperti bahaya menggunjing, hukum kurban dengan utang, dan berita terkini lainnya.

Pertanyaan mengenai waktu terbaik untuk melaksanakan salat taubat seringkali muncul di kalangan umat Muslim. Apakah harus di tengah malam, setelah salat Maghrib, ataukah dapat dilakukan kapan saja?

Buya Yahya menjelaskan bahwa pada dasarnya, salat taubat dapat dikerjakan kapan saja, asalkan tidak bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah. Beliau menekankan bahwa yang terpenting bukanlah semata-mata waktu pelaksanaan, melainkan ketulusan hati dan kesungguhan dalam memohon ampunan kepada Allah SWT. Buya Yahya menegaskan bahwa salat taubat tidak memiliki batasan waktu khusus yang harus dipatuhi. Salat ini termasuk dalam kategori salat sunnah mutlak, yang berarti dapat dikerjakan kapan pun selama tidak berada pada waktu yang terlarang.

Namun, beliau menambahkan bahwa secara umum, waktu malam hari dianggap sebagai waktu yang lebih baik untuk beribadah karena suasana yang lebih tenang dan minim gangguan.

“Adapun waktunya bebas mana yang lebih khusyuk. Cuman kan ada kaidah secara umum, sebaik-baik salat di tengah malam,” ujarnya. Dengan demikian, setiap individu dapat memilih waktu yang paling sesuai dengan kondisi dan perasaan mereka, asalkan dapat menciptakan suasana khusyuk dalam beribadah. Salat taubat sendiri dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan mengerjakan dua rakaat salat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan doa memohon ampunan kepada Allah SWT.

Buya Yahya menjelaskan, “Jadi Anda melakukan salat dua rakaat apa saja salat dua rakaat. Setelah itu Anda minta ampun kepada Allah dengan salat ini semoga diampuni oleh Allah. ” Selain membahas tentang salat taubat, Buya Yahya juga mengingatkan pentingnya untuk tidak melupakan salat-salat wajib dan sunnah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Beliau menekankan bahwa salat sunnah rawatib, seperti qabliyah Subuh dan ba’diyah Maghrib, memiliki nilai yang sangat besar.

Buya Yahya memberikan contoh, “Jangan sampai wah saya ngejar hajat apa tadi? Tobat sama tasbih. Tapi enggak pernah qabliyah subuh, enggak pernah ba'diah magrib. Ini keblinger orang ini.

" Pesan ini menjadi pengingat bahwa ibadah-ibadah tambahan tidak boleh mengalahkan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT.





