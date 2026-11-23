Kapalan FDtoi meminta maaf publik atas tuduhan tanpa bukti terhadap Sufmi Dasco Ahmad yang ditangkap Polda Metro Jaya karena pencemaran nama baik.

Kapalan Front Driver Transportasi Online Indonesia ( FDTOI), Cakra Adi Negara, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui unggahan video di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah Cakra ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut reputasi politisi senior tersebut.

Capta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), menerima audiensi dari perwakilan FDtoi yang terdiri dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam pertemuan tersebut, Cakra Adi Negara hadir melalui sambungan video dan secara langsung menyampaikan penyesalan atas sejumlah tulisan keliru yang sebelumnya ia unggah dan menyinggung Sufmi Dasco Ahmad.

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Proses Tabayyun dan Penyesalan Publik

"Di video ini saya tujukan kepada Bapak Dasco. Saya ingin meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan kepada Bapak," ujar Cakra dalam rekaman video yang diunggahkan. Ia dengan tegas mengakui bahwa beberapa pernyataannya mengenai Sufmi Dasco Ahmad tidak didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi secara medis maupun hukum.

Cakra menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam dan berjanji keras tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain meminta maaf, ia berharap hubungan dengan berbagai pihak terkait dapat kembali berjalan lebih harmonis. Ia juga mengharapkan terciptanya sinergi serta terjaganya solidaritas di antara semua elemen.

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Penangkapan oleh Aparat Hukum

Polda Metro Jaya menangkap Cakra Adi Negara karena tertangkap tangan dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sufmi Dasco Ahmad. Penegakan hukum ini dilakukan untuk menjernihkan situasi yang telah memanas akibat unggahan konten negatif di platform media sosial. Cakra sendiri menyebut bahwa dirinya telah melewati proses tabayyun bersama berbagai pihak yang terlibat.

Dalam keterangan tertulis yang menyertai unggahan video tersebut, Cakra Adi Negara turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral kepadanya selama proses hukum berlangsung. Ia menjelaskan bahwa proses tabayyun ini sangat penting untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi.

Kesepahaman Menjaga Persatuan Bangsa

"Terima kasih kepada semua pihak untuk dukungannya kepada saya. Hari ini saya telah melewati proses tabayyun dengan semua pihak," tulis Cakra Adi Negara. Dalam proses tabayyun tersebut, seluruh pihak involved disebut telah mencapai sebuah kesepahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik.

Kasus ini menyoroti bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital dan dampaknya terhadap stabilitas sosial serta reputasi individu. Penangkapan Cakra Adi Negara oleh Polda Metro Jaya menjadi peringatan bagi publik mengenai tanggung jawab hukum atas setiap konten yang diunggah secara online. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memfilter dan menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan pihak lain.