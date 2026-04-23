Kapal Tenggelam Akibat Serangan di Iran, Awak Kapal Berjuang Bertahan Hidup Selama 24 Jam

Seorang awak kapal, Hassan, menceritakan pengalamannya yang mengerikan ketika kapal yang ditumpanginya dihantam rudal di tengah serangan AS dan Israel ke Iran. Ia dan lima rekannya berjuang bertahan hidup selama hampir 24 jam sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal Iran.

Kapal Hassan baru saja menyelesaikan proses pemuatan semen di sebuah pelabuhan yang terletak di wilayah selatan Iran ketika serangan mendadak dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel ke arah Iran .

Serangkaian ledakan dahsyat dan tak henti-hentinya mengguncang pelabuhan tersebut, menyebabkan puing-puing bangunan dan material berjatuhan di sekitarnya. Kapal yang ditumpangi Hassan, bersama dengan awak kapal lainnya, memutuskan untuk segera berlayar meninggalkan area berbahaya tersebut. Namun, nasib sial menimpa mereka ketika kapal tersebut terkena hantaman rudal yang menghancurkan, menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat.

Para awak kapal terlempar ke laut yang ganas, dan Hassan menceritakan bahwa satu-satunya yang dapat mereka genggam untuk bertahan hidup hanyalah jaket pelampung dan beberapa pipa yang mengapung di permukaan air. Awalnya, mereka masih menyimpan harapan bahwa bantuan akan segera datang, namun seiring berjalannya waktu, harapan tersebut semakin memudar dan suasana hati mereka semakin terpuruk dari menit ke menit. Rasa putus asa dan ketakutan mencengkeram mereka, bahkan mereka tak mampu saling menatap satu sama lain.

Hassan menggambarkan perasaan mereka saat itu, 'Kami merasa bahwa kami akan tenggelam di laut, dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahui nasib kami. Rasanya waktu seolah berhenti, dan kami bisa mati kapan saja,' kenangnya dengan nada pilu. Setelah berjuang bertahan hidup selama hampir 24 jam di tengah laut yang luas dan berbahaya, Hassan dan lima rekannya, termasuk seorang sesama warga Pakistan dan empat warga Iran, akhirnya diselamatkan oleh sebuah kapal Iran yang kebetulan melintas di area tersebut.

Hassan mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam, 'Saya tidak memiliki harapan sedikit pun untuk selamat. Namun, ketika kapal itu menemukan kami dan memberikan makanan serta air, rasanya seperti sebuah keajaiban dan saya diberi kehidupan baru,' ujarnya dengan haru.

Informasi mengenai perkiraan jumlah korban dan dampak serangan ini berasal dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), yang mengecam keras segala bentuk ancaman terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah tersebut dan mendesak negara-negara di dunia untuk mendukung upaya diplomatik guna mengamankan evakuasi para pelaut yang terdampak. Saat ini, setelah gencatan senjata diberlakukan, Hassan merasa bahwa hal tersebut tidak memberikan manfaat nyata, terutama setelah AS mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Ia mempertanyakan legitimasi tindakan tersebut, mengingat sejarah pelayaran selama masa perang.

'Saya sering mendengar dari para senior saya bahwa bahkan selama masa perang sekalipun, kapal-kapal biasanya tidak dibatasi pergerakannya dan pelabuhan tidak dijadikan target serangan,' jelas Hassan. Situasi di Selat Hormuz semakin memanas, menjadi arena pertunjukan kekuatan antara AS dan Iran. Di sisi lain, Israel terus melakukan pendudukan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang dikecam oleh MER-C sebagai pelanggaran hukum internasional. Di dalam negeri, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan kesiapannya untuk menghadapi hak angket yang diajukan oleh DPR.

Iran terus menunjukkan kekuatan militernya di Selat Hormuz, dengan pasukan bertopeng yang berhasil menyergap sebuah kapal raksasa. Mantan Presiden AS, Donald Trump, mengejek Iran dengan menuduh mereka kehabisan uang, dan menyebut Teheran mengalami kerugian sebesar Rp 8,6 triliun sehari akibat blokade yang diterapkan.

