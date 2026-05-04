Kapal Tanker Iran Kedua Melintasi Selat Lombok di Tengah Sanksi dan Ketegangan Global

Kapal tanker super besar (VLCC) DERYA milik Iran mengikuti jejak pendahulunya melintasi Selat Lombok, Indonesia, di tengah sanksi internasional dan ketegangan geopolitik yang meningkat. Situasi ini terjadi bersamaan dengan dampak sanksi terhadap pelaksanaan ibadah haji bagi warga Iran, konflik di Gaza, dan perkembangan politik di Amerika Serikat.

Sebuah kapal tanker super besar (VLCC) bernama DERYA (9569700) dilaporkan telah memasuki Selat Lombok , Indonesia, mengikuti jejak kapal tanker serupa milik National Iran ian Tanker Company (NITC) yang melintas sebelumnya.

Informasi ini disampaikan oleh TankerTrackers.com melalui akun X mereka pada Senin pagi, 4 Mei 2026. Kapal DERYA sebelumnya berupaya mengirimkan sekitar 1,88 juta barel minyak mentah ke India pada pertengahan April, namun upaya tersebut gagal karena berbagai faktor, termasuk sanksi internasional yang berlaku. Setelah kegagalan pengiriman ke India, kapal ini bergerak ke arah selatan, berbeda dengan kapal-kapal lain yang diarahkan kembali ke Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Saat ini, kapal DERYA diperkirakan menuju titik pertemuan di Kepulauan Riau.

Situasi ini terjadi di tengah pembatasan maritim yang ketat dan sanksi yang terus diberlakukan terhadap Iran. TankerTrackers mencatat bahwa beberapa kapal tanker Iran berhasil mencapai tujuan mereka, sementara yang lain dipaksa berbalik arah atau bahkan disita. Kondisi ini semakin memperumit upaya Iran untuk mengekspor minyak mentahnya. Selain masalah pengiriman minyak, sanksi AS juga berdampak signifikan pada pelaksanaan ibadah haji bagi warga Iran.

Lebih dari 55.000 jemaah haji Iran terpaksa membatalkan niatnya untuk beribadah karena kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan internasional. Akibatnya, Iran hanya mengirimkan sekitar 30.000 jemaah haji pada tahun ini. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak sanksi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Iran. Di sisi lain, konflik di Gaza terus memakan korban jiwa, terutama di kalangan jurnalis.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan bahwa Jalur Gaza telah menjadi tempat paling berbahaya bagi para jurnalis, dengan 295 jurnalis tercatat tewas akibat serangan Israel sejak awal perang. PBB menyerukan pertanggungjawaban atas kematian para jurnalis ini. Sementara itu, pemerintah Israel mengalokasikan anggaran sebesar U$730 juta (sekitar Rp12,67 triliun) yang diduga digunakan untuk propaganda dan memoles citra.

Di Amerika Serikat, mantan Presiden Donald Trump mengklaim telah mempelajari usulan baru Iran untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara, namun menolak usulan tersebut. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa kemampuan kognitifnya masih lebih baik daripada mantan Presiden Barack Obama. Berita kriminal juga mencuat, termasuk kasus tabrak lari yang melibatkan pengemudi Mitsubishi Pajero di Jakarta Timur, aksi begal terhadap kurir JNE di Bandung, dan dugaan pencabulan santriwati di sebuah pondok pesantren di Pati.

Selain itu, Bupati Karanganyar berupaya mengatasi masalah sampah dengan menyiapkan RDF tanpa menggunakan anggaran daerah. Dunia hiburan juga ramai dengan perbincangan mengenai anime That Time I Got Reincarnated As A Slime dan game One Piece Egghead Island. Di dunia tenis, Marta Kostyuk berhasil melesat dalam ranking dunia WTA setelah menjuarai Madrid Open





