Kapal selam nuklir kelas Yasen-M, Perm, resmi bergabung dengan Armada Pasifik Rusia. Putin mengumumkan serah terima dan rencana ekspansi armada hingga 2030 di galangan Sevmash.

Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan bahwa kapal selam bertenaga nuklir terbaru, Perm, akan bergabung dengan Armada Pasifik Rusia dan menjalankan tugas tempur. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat (27 November) saat Putin menghadiri upacara pengibaran bendera Angkatan Laut Rusia di atas kapal Perm yang sedang berada di galangan kapal Sevmash.

Lokasi acara berlangsung di Severodvinsk, yang merupakan pusat pembuatan kapal utama di wilayah barat laut Rusia. Upacara ini menandai langkah signifikan dalam peningkatan kekuatan maritim negara tersebut, dengan kapal baru tersebut segera disiagakan untuk menjaga perbatasan maritim Rusia di wilayah Pasifik.

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Karakteristik dan Senjata Canggih Perm

Kapal selam Perm merupakan kapal selam bertenaga nuklir serbaguna generasi keempat dari kelas Yasen-M. Kapal ini menjadi kapal selam pertama milik Angkatan Laut Rusia yang dilengkapi dengan rudal jelajah hipersonik Zircon sebagai persenjataan standar. Teknologi ini menempatkan Rusia dalam kategori negara dengan kemampuan pertahanan maritim tingkat tertinggi di dunia.

Kapal selam kelas Yasen-M dirancang khusus untuk beroperasi di berbagai wilayah samudra di seluruh dunia. Kemampuan utamanya adalah kemampuan untuk tetap tidak terdeteksi oleh sistem sonar dan radar musuh selama misi jangka panjang. Hal ini membuat Perm menjadi aset strategis yang signifikan untuk pengawasan dan proyeksi kekuatan di perairan internasional.

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Penegasan Kekuatan dan Posisi Strategis Rusia

Putin menegaskan bahwa Perm merupakan kapal selam bertenaga nuklir kelas Yasen-M kelima yang diserahkan kepada Angkatan Laut Rusia dalam enam tahun terakhir. Dia menambahkan bahwa Rusia merupakan salah satu dari segelintir negara di dunia yang mampu membangun kapal selam bertenaga nuklir sekompleks itu. Pembangunan ini menunjukkan signifikansi strategis global dari sistem persenjataan tersebut.

Keterbatasan negara lain dalam memproduksi kapal selam bertenaga nuklir canggih ini menjadi keunggulan strategis bagi Moskow. Kemampuan manufaktur ini tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga menjadi indikator utama kedaulatan teknologi dan independensi industri pertahanan nasional Rusia di kancah geopolitik global.

Rencana Ekspansi dan Target Produksi 2030

Menurut Putin, Rusia berencana untuk terus memperluas dan memodernisasi angkatan lautnya, dengan fokus khusus pada armada kapal selam. Galangan kapal Sevmash saat ini masih melanjutkan pembangunan beberapa jenis kapal selam bertenaga nuklir lainnya. Proyek ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat dominasi maritim negara tersebut.

Rencana tersebut mencakup serah terima lima kapal selam pembawa rudal kepada Angkatan Laut paling lambat pada tahun 2030. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga kapal selam akan memiliki kelas Yasen-M. Target waktu ini menunjukkan konsistensi dan komitmen industri pertahanan Rusia dalam memenuhi kebutuhan operasional armada lautnya.

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Dampak Operasional dan Modernisasi Industri

Langkah-langkah untuk memperluas produksi kapal secara serial dan memodernisasi sistem persenjataan bertujuan menjamin stabilitas operasional di industri pembuatan kapal dan sektor pertahanan. Ekspansi ini juga dirancang untuk memajukan teknologi canggih di dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor komponen kunci untuk pertahanan.

Modernisasi armada ini diharapkan akan memperkuat kemampuan pertahanan dan kedaulatan teknologi Rusia secara menyeluruh. Dengan penambahan aset seperti Perm, Angkatan Laut Rusia dapat menjaga perbatasan maritim dengan lebih efektif di era persaingan teknologi militer yang semakin ketat, terutama di wilayah Pasifik yang menjadi fokus strategis utama Kremlin.