Kapal Pesiar American Heritage Miring Setelah Ditabrak Tanker di New Orleans

Kapal pesiar American Heritage terbalik setelah ditabrak kapal tanker Atlantic Asphalt di Sungai Mississippi, New Orleans, Jumat 13 November 2026. Semua penumpang dan awak dinyatakan selamat dalam insiden yang mengguncang warga.

Peristiwa tabrakan kapal antara kapal pesiar American Heritage dan kapal tanker Atlantic Asphalt terjadi di Sungai Mississippi, New Orleans, Amerika Serikat, pada hari Jumat tanggal 13 November 2026. Insiden ini menyebabkan kapal pesiar American Heritage yang sedang bersandar di dermaga miring dan akhirnya terbalik ke dalam air. Wali Kota New Orleans Helena Moreno menegaskan bahwa seluruh penumpang dan awak kapal dinyatakan selamat tanpa ada laporan kematian atau orang yang hilang.

Rincian Tabrakan dan Proses Evakuasi Darurat

Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan kapal tanker Atlantic Asphalt yang berukuran jauh lebih besar menabrak bagian samping kapal pesiar American Heritage. Benturan keras tersebut menyebabkan banyak bagian logam dan kaca kapal pecah serta rusak parah. Kapal pesiar American Heritage memiliki lima tingkat dan dirancang untuk menampung hingga 150 penumpang, namun saat kecelakaan terjadi terdapat 180 orang di dalamnya yang terdiri dari penumpang dan awak kapal.

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Operator kapal tunda, pekerja pelabuhan, polisi, dan petugas penyelamat lainnya segera bergerak memberikan pertolongan. Hanya dalam beberapa menit setelah tabrakan, kapal pesiar mulai miring dan akhirnya terbalik ketika petugas darurat masih berupaya mengevakuasi seluruh orang di dalamnya. Puluhan orang dari kapal pesiar serta sedikitnya dua polisi berhasil dievakuasi dari Sungai Mississippi yang suhu airnya saat itu sekitar 19 derajat Celsius. Mereka ditarik ke atas kapal lain di sekitar lokasi oleh awak kapal dan kapal tongkang yang kebetulan ada di sekitar pelabuhan.

Posisi Pihak Terkait dan Penyebab Insiden

Kapten Penjaga Pantai AS Melanie Burnham menyatakan bahwa kapal tanker Atlantic Asphalt tampaknya mengalami gangguan pada sistem kemudi sebelum terjadi benturan. Namun, penyebab pasti kecelakaan tersebut belum diketahui secara pasti dan masih memerlukan investigasi mendalam. Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS atau NTSB berencana menyelidiki kecelakaan tersebut secara rinci. Namun, para penyelidik dari NTSB awalnya tidak dapat mencapai New Orleans karena seluruh penerbangan di Amerika Serikat dihentikan sementara akibat gangguan komunikasi di pusat-pusat pengendalian lalu lintas udara regional.

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Ekspert hukum maritim dari Tulane University, Martin Davies, mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Namun, berdasarkan rekaman video kejadian, ia menilai kemungkinan telah terjadi kegagalan sistem yang sangat serius pada kapal tanker tersebut. Situasi semakin rumit karena kapal tanker menghantam kapal pesiar tepat ketika para penumpang sedang dalam proses turun dari kapal. Davies menjelaskan bahwa kapal tanker tersebut sedang bergerak ke arah hulu Sungai Mississippi dengan kecepatan rendah, melawan arus sungai yang kuat.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Wali Kota Helena Moreno menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mengalami cedera dibawa ke sebuah auditorium terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana, pihak operator kapal pesiar memeriksa daftar nama untuk memastikan seluruh penumpang dan awak kapal telah ditemukan dengan selamat. Banyak orang kehilangan kartu identitas, bahkan kunci mobil, akibat kecelakaan tersebut. Mayoritas korban berasal dari luar kota dan saat ini sedang dalam proses menghubungi keluarga untuk memberi tahu bahwa mereka dalam keadaan baik.

Kapal pesiar American Heritage dibangun pada tahun 2015 dan dioperasikan oleh American Cruise Lines. Kapal tersebut sedang menyelesaikan perjalanan pesiar selama delapan hari dengan mengunjungi sejumlah tujuan di sepanjang Sungai Mississippi, termasuk di negara bagian Louisiana dan Mississippi. Adapun kapal tanker Atlantic Asphalt memiliki panjang sekitar 160 meter, berlayar dengan bendera Kepulauan Marshall, dan memiliki tujuan akhir di New Orleans, menurut situs pelacakan kapal MarineTraffic. Para pihak terkait sekarang sedang fokus memberikan bantuan makanan, kamar hotel, dan transportasi bagi para korban yang terdampak insiden ini.