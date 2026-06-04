Kapal MV Silver Island Ditangkap di Bitung

Kapal MV Silver Island dari Sao Tome dan Principe ditangkap oleh Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara, karena menyelundupkan 1,2 ton ikan napoleon hidup menuju Hong Kong.

Kapal MV Silver Island dari Sao Tome dan Principe ditangkap oleh Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara, karena menyelundupkan 1,2 ton ikan napoleon hidup menuju Hong Kong.

Kapal pengangkut ikan hidup berukuran 492 GT itu telah dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Laut Sulawesi pada 29 Mei 2026. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono menunjuk bendera Sao Tome dan Principe yang digunakan oleh kapal penyelundup MV Silver Island.

Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan mengecek palka kapal MV Silver Island yang telah dimodifikasi untuk menyelundupkan ikan napoleon menuju Hong Kong. Ikan napoleon barang bukti hasil sitaan yang akan diselundupkan ke Hong Kong menggunakan kapal MV Silver Island. Para tersangka penyelundupan 1,2 ton ikan napoleon digiring petugas ketika tiba di Pangkalan PSDKP Bitung





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kapal MV Silver Island Sao Tome Dan Principe PSDKP Kementerian Kelautan Dan Perikanan Penyelundupan Ikan Napoleon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Memanas! Iran Bombardir Kapal-kapal AS dan Israel Pakai RudalIRGC menyerang kapal-kapal Amerika Serikat (AS)-Israel MSC Sariska dengan rudal jelajah sebagai respons atas serangan AS terhadap kapal Iran di Teluk Oman.

Read more »

AS Tembak Rudal ke Kapal Iran yang Langgar Blokade Selat HormuzAS gunakan rudal Hellfire untuk menyerang kapal-kapal Iran di Selat Hormuz.

Read more »

Gencatan Senjata di Ujung Tanduk! AS Tembak Kapal Iran di Hormuz, IRGC Gempur Pangkalan AS di BahrainAS menembakkan rudal Hellfire untuk menyerang kapal-kapal Iran yang berada di Selat Hormuz.

Read more »

KKP tahan kapal MV Silver Island yang angkut ikan Napoleon tanpa izinKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menahan kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar ...

Read more »