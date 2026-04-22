Kapal Iran Tembak Kapal Kontainer Dekat Oman, Ketegangan AS-Iran Meningkat

Insiden penembakan oleh kapal Iran terhadap kapal kontainer di dekat Oman terjadi setelah perpanjangan gencatan senjata oleh Trump, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik AS-Iran. Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata, sementara AS melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah sebuah kapal bersenjata milik Iran melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal kontainer di dekat perairan Oman. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran, memperlihatkan betapa rapuhnya situasi keamanan di kawasan tersebut.

Menurut laporan dari United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), sebuah lembaga pemantau maritim Inggris, kapten kapal kontainer tersebut melaporkan adanya pendekatan dari kapal-kapal yang diidentifikasi sebagai milik Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebelum tembakan dilepaskan pada hari Rabu, 22 April 2026. Laporan UKMTO mengindikasikan bahwa tembakan tersebut menyebabkan kerusakan pada jembatan kapal, namun untungnya tidak menimbulkan kebakaran atau kerusakan lingkungan lainnya. Seluruh awak kapal dilaporkan dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera.

Kapal kontainer yang menjadi sasaran tembakan tersebut diketahui berlayar di bawah bendera Liberia dan telah memperoleh izin untuk melintas di Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran strategis yang vital bagi perdagangan global. Namun, narasi yang berbeda muncul dari Iran. Kantor berita Iran, Tasnim News Agency, melaporkan bahwa kapal kontainer tersebut mengabaikan peringatan yang dikeluarkan oleh angkatan bersenjata Iran sebelum ditembak.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, terutama setelah adanya tuduhan dari Iran bahwa Amerika Serikat telah menyita sebuah kapal dagang Iran di Laut Oman. Markas komando militer pusat Iran, Khatam al-Anbiya IRGC, telah mengeluarkan peringatan terkait dugaan penyitaan tersebut. Lebih lanjut, kantor berita IRNA menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menembaki kapal Iran dan melumpuhkan sistem navigasinya. Situasi ini semakin diperumit oleh pengumuman sebelumnya dari Presiden Trump mengenai penundaan rencana serangan militer terhadap Iran.

Penundaan ini dilakukan setelah adanya permintaan dari Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Trump menjelaskan bahwa keputusannya didasarkan pada penilaian bahwa pemerintah Iran masih 'terpecah belah' dan membutuhkan waktu untuk merumuskan posisi yang terpadu. Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyatakan, “Kami telah diminta menunda serangan kami terhadap negara Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan usulan yang terpadu.

” Hingga saat ini, Iran belum memberikan pengakuan resmi atas perpanjangan gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Trump atas persetujuannya untuk memperpanjang gencatan senjata, dengan harapan bahwa langkah ini akan memberikan ruang bagi upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Sharif menegaskan komitmen Pakistan untuk terus berupaya mencapai penyelesaian konflik melalui negosiasi.

Meskipun demikian, Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sebuah tindakan yang dikecam oleh Iran sebagai tidak dapat diterima. Blokade ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Iran enggan untuk bergabung dalam perundingan yang diusulkan di Islamabad. Insiden penembakan terhadap kapal kontainer ini, ditambah dengan tuduhan saling melanggar gencatan senjata dan penolakan untuk berunding, menunjukkan bahwa situasi di Timur Tengah masih sangat tegang dan rentan terhadap eskalasi lebih lanjut.

Komunitas internasional mengamati dengan cermat perkembangan ini, berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan mencari solusi diplomatik untuk mencegah konflik yang lebih luas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Rilis Kapal Kargo dan Kapal Tanker Minyak Terhenti di Selat HormuzIran menuliskan pembukaan Selat Hormuz kembali untuk pelayaran internasional bergantung pada berakhirnya blokade angkatan laut

Read more »

Konfrontasi Laut Oman: Iran Bersumpah Balas Aksi Militer Amerika Serikat terhadap Kapal TouskaKetegangan di Laut Oman meningkat setelah militer Amerika Serikat menyita kapal dagang Iran bernama Touska, memicu ancaman balasan militer dari Teheran akibat tuduhan pembajakan maritim.

Read more »

Iran Gempur Kapal AS usai Insiden Pembajakan Kapal TouskaKetegangan di Teluk Oman kembali memuncak setelah Iran melancarkan serangan drone terhadap sejumlah kapal Amerika Serikat (AS), Senin, 20 April

Read more »

AS-Iran Panas Lagi, Ini Update Kapal-Kapal di Selat HormuzKetegangan AS-Iran mempengaruhi pelayaran di Selat Hormuz. Lalu lintas kapal menurun drastis setelah serangan terhadap kapal komersial, harga minyak melonjak.

Read more »

Iran Tembak Kapal Kontainer di Selat Hormuz, Ketegangan MeningkatKorps Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak kapal kontainer di Selat Hormuz, memperburuk keamanan di jalur energi global. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat, sementara Presiden Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran atas permintaan Pakistan.

Read more »

Kapal Iran Tembakan ke Kapal Kontainer di Pantai OmanIran kirim tembakan ke arah kapal kontainer hanya beberapa jam setelah pengumuman perpanjangan gencatan senjata dengan AS.

Read more »