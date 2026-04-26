Kapal di Merauke Bukan Trawl, Pemerintah Tegaskan Operasi JHUB Diatur Ketat

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, mengklarifikasi bahwa kapal yang ditolak nelayan di Merauke adalah kapal JHUB, bukan trawl yang dilarang. Operasi JHUB diatur ketat untuk melindungi sumber daya perikanan dan ruang tangkap nelayan kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, memberikan klarifikasi terkait penolakan terhadap sejumlah kapal di Merauke oleh para nelayan lokal. Beliau menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut bukanlah kapal trawl atau pukat harimau yang secara tegas dilarang beroperasi di perairan Indonesia.

Kapal yang menjadi perhatian nelayan tersebut adalah kapal dengan jenis Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB). Meskipun demikian, operasional kapal JHUB ini juga tidak dibebaskan begitu saja, melainkan diatur dengan sangat ketat oleh pemerintah. Lotharia Latif menjelaskan bahwa pengoperasian kapal JHUB hanya diperbolehkan di wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas melalui peta dan koordinat yang spesifik.

Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah penangkapan antara kapal JHUB dengan wilayah tangkapan nelayan kecil, sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan melindungi mata pencaharian nelayan tradisional. Kekhawatiran nelayan di Merauke muncul setelah melihat kedatangan dua kapal baru di wilayah mereka. Mereka menduga bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal trawl yang dikenal merusak ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkapan ikan. Ramainya isu ini juga terlihat di media sosial, di mana ratusan nelayan menyuarakan penolakan mereka.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap memberikan penjelasan rinci mengenai regulasi yang mengatur jenis-jenis kapal dan alat tangkap ikan di Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 secara jelas mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, kapal trawl dilarang keras karena berpotensi merusak sumber daya laut secara signifikan.

Sementara itu, Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) diperbolehkan dengan spesifikasi yang berbeda dan diatur secara ketat untuk memastikan tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan pelestarian lingkungan laut. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.

Surat edaran ini mengatur secara detail mengenai area penangkapan yang diperbolehkan, spesifikasi alat tangkap yang harus digunakan, serta kewajiban untuk memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitar area penangkapan. Pelaku usaha perikanan diwajibkan untuk menggunakan alat tangkap sesuai dengan spesifikasi yang diatur, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, serta menghindari potensi konflik dengan nelayan lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di lapangan melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke pada tanggal 20 April 2026, menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kesejahteraan nelayan dan perlindungan ruang tangkap mereka menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan perikanan





