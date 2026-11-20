Kapal Api Group menggelar perayaan HUT ke-18 melalui program CSR di Panti Asuhan Putra Setia, memberikan donasi pendidikan dan produk kebersihan.

Kapal Api Group merangkaikan perayaan hari jadi perusahaan ke-18 dengan kegiatan sosial di Panti Asuhan Putra Setia pada hari ini, menandai momen penting dalam perjalanan organisasi tersebut. Inisiatif ini lahir dari filosofi bahwa setiap pencapaian usia perusahaan harus diimbangi dengan kepedulian nyata terhadap masyarakat sekitar, khususnya bagi anak-anak yatim piatu.

Mekanisme Bantuan Pendidikan dan Kebersihan

Program sosial yang diberi tajuk Berbag18ersama ini melibatkan penyerahan paket bantuan langsung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fundamental di lingkungan panti asuhan. Kapal Api Group menyumbangkan dana pendidikan serta menyediakan stok produk deterjen Sayang dan Bio Plus untuk mendukung kebersihan sehari-hari di fasilitas tersebut.

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Pemberian bantuan ini mencakup aspek vital bagi perkembangan anak-anak di panti, yaitu jaminan akses terhadap biaya sekolah yang lebih stabil dan fasilitas sanitasi yang terjaga kebersihannya. Langkah konkret ini membuktikan bahwa perayaan korporat dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata yang langsung menyentuh lapisan masyarakat paling membutuhkan.

Posisi Pimpinan dan Nilai Sosial Perusahaan

Dion Sweta Utama, sebagai Head of People Development Management di Kapal Api Group, menegaskan bahwa aktivitas berbagi merupakan cara utama perusahaan memaknai ulang tahun yang ke-18. Menurut Dion Sweta Utama, perayaan tidak hanya ditujukan untuk internal keluarga besar perusahaan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyebarkan kebahagiaan kepada masyarakat luas.

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Ungkapan resmi dari pimpinan tersebut menekankan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini adalah menghadirkan rasa kebersamaan yang kuat antara karyawan dengan anak-anak panti asuhan. Dion Sweta Utama berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi psikologis dan kesejahteraan anak-anak di Panti Asuhan Putra Setia.

Dampak Interaksi Sosial bagi Karyawan dan Penerima

Rangkaian acara ini juga menyertakan sesi aktivitas bermain yang melibatkan partisipasi aktif karyawan Kapal Api Group bersama anak-anak panti. Kolaborasi langsung ini memungkinkan para pekerja untuk berinteraksi secara personal dan menghabiskan waktu berkualitas dengan para penerima manfaat program sosial.

Kehadiran karyawan di lapangan membawa dimensi emosional yang mendalam, mengubah perayaan formal menjadi momen kekeluargaan yang hangat dan tak terlupakan. Melalui interaksi fisik dan sosial ini, terjadi transfer energi positif yang memperkuat ikatan antara perusahaan dan komunitas sekitarnya secara signifikan.

Kesinambungan Program dan Dampak Jangka Panjang

Kegiatan di Panti Asuhan Putra Setia ini bukan sekadar seremonial sesaat, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan Kapal Api Group dalam memberikan manfaat bagi sesama. Penyampaian bantuan pendidikan dan produk kebersihan merupakan fondasi awal untuk mendukung stabilitas hidup anak-anak yatim dalam jangka panjang.

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Kelanjutan dari program Berbag18ersama ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi praktik tanggung jawab sosial perusahaan lainnya di industri terkait. Fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pendidikan anak yatim akan terus menjadi prioritas dalam strategi filantropi organisasi ini di masa depan.