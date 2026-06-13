Kantor Staf Presiden Mendesak Percepatan Penerbitan Perpres untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diambil untuk memastikan koperasi tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . Langkah ini diambil untuk memastikan koperasi tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Jenderal TNI (Purn. ) Dudung Abdurachman mengapresiasi kesiapan yang telah ditunjukkan. Bangunan gerai, sarana pendukung, hingga armada operasional koperasi telah tersedia dengan baik. Namun, meskipun persiapan fisik dan sumber daya manusia telah matang, operasionalisasi penuh masih terhambat.

Kendala utama terletak pada belum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum pengelolaan koperasi ini. Tanpa regulasi tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum dapat beroperasi secara optimal dan melayani masyarakat sesuai tujuan awalnya. Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa gerai KKMP Arjowinangun secara fisik sudah selesai dibangun. Namun, operasionalisasi masih menunggu proses verifikasi dan validasi sebelum serah terima aset dapat dilakukan secara resmi.

Jenderal Dudung Abdurachman menekankan pentingnya penerbitan Perpres agar Agrinas Pangan Nusantara dapat segera berperan. Agrinas Pangan Nusantara direncanakan akan memberikan dukungan permodalan awal yang vital bagi operasionalisasi koperasi. Dukungan permodalan ini sangat dibutuhkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memulai aktivitas usahanya. Kehadiran Agrinas Pangan Nusantara diharapkan dapat mempercepat roda operasionalisasi koperasi.

Di sisi lain, proses rekrutmen manajer koperasi juga masih berlangsung, dengan peserta terpilih dijadwalkan menyelesaikan pelatihan pada Agustus 2026. Ini menunjukkan upaya serius dalam menyiapkan sumber daya manusia profesional untuk mengelola koperasi. Aspek regulasi menjadi perhatian utama karena Peraturan Presiden tentang pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih dalam tahap penyusunan. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang komprehensif.

Peraturan Presiden yang sedang disusun diharapkan mencakup tata kelola, pengelolaan aset, pembiayaan, serta hubungan kerja. Regulasi ini juga akan mengatur operasional usaha koperasi secara nasional, menciptakan standar yang jelas. Dengan terbitnya Perpres, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat segera beroperasi penuh. Hal ini akan memungkinkan koperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, dan memberdayakan potensi desa.

Keberadaan koperasi yang kuat dan berlandaskan hukum yang jelas akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan. KSP terus berkomitmen mengawal proses ini hingga tuntas





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kantor Staf Presiden Peraturan Presiden Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Ekonimi Kerakyatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menkomdigi Siapkan Perpres untuk 'Jinakkan' AI di 10 Sektor IniMenkomdigi, Meutya Hafid, mengungkapkan urgensi negara untuk segera melahirkan regulasi khusus guna menata kelola teknologi AI.

Read more »

Temui Prabowo di Istana, JK Siap Bangun PLTA & Pembangkit Gas JumboPresiden RI Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 di Istana Negara

Read more »

Dudung Bantah Terlibat Kasus MBG, Tegaskan Tak Miliki Dapur SPPGKepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan korupsi tata

Read more »

Jenderal Dudung: Pemerintah Selalu Buka Ruang Bagi Kritik MasyarakatKepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menekankan pentingnya persatuan dan refleksi sejarah untuk Indonesia yang lebih baik.

Read more »