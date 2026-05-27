Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banten Jalin Kerja Sama Konsesi dengan PT Chandra Pelabuhan Nusantara

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten resmi menjalin kerja sama konsesi dengan PT Chandra Pelabuhan Nusantara. Salah satu poin penting dalam kerja sama tersebut adalah masa konsesi yang disepakati selama 56 tahun untuk pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Chandra Pelabuhan Nusantara di Pelabuhan Banten.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) Kelas I Banten resmi menjalin kerja sama konsesi dengan PT Chandra Pelabuhan Nusantara. Salah satu poin penting dalam kerja sama tersebut adalah masa konsesi yang disepakati selama 56 tahun untuk pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Chandra Pelabuhan Nusantara di Pelabuhan Banten .

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menilai, kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan pelabuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah menilai investasi di sektor pelabuhan, khususnya di Banten, memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional. Infrastruktur yang semakin kuat dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan aktivitas industri. Muhammad Masyhud mengatakan wilayah Banten memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi Terminal Chandra Pelabuhan Nusantara yang mendukung kegiatan industri.

Kerja sama tersebut juga memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi badan usaha pelabuhan dalam menjalankan kegiatan operasional. Sementara itu, Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara Edi Riva'i menyebut konsesi selama 56 tahun menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepastian usaha dan meningkatkan kualitas layanan operasional pelabuhan secara berkelanjutan. Pihaknya juga akan menjalankan pengelolaan pelabuhan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan KSOP PT Chandra Pelabuhan Nusantara Konsesi Terminal Chandra Pelabuhan Nusantara Pelabuhan Banten Investasi Efisiensi Logistik Pertumbuhan Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muscab DPC PPP se-Provinsi Banten, Mardiono Targetkan Berkontestasi dalam Pemilu 2029Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP se-Provinsi Banten tahun 2026 resmi dibuka di Gapura Indra Function Hall, Kota Serang, Senin (25/5).

Read more »

Pelindo Soft Launching Layanan Kepelabuhanan di Perairan NipaPT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan Soft Operational Launching NTAA (Nipah Transfer Anchorage Area) di Pelabuhan Feri Harbour Bay,

Read more »

Macet Lebat di Pantai Tol dan Jalan Yos Sudarso Menuju Pelabuhan Tanjung PriokKemacetan parah disebabkan oleh aktivitas depo kontainer BSA, Temas, dan Seacon; Ratusan mobil terjebak dalam kemacetan yangComponent Category

Read more »

Akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh total Senin soreAkses lalu lintas di Jalan Yos Sudarso menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lumpuh total dan ratusan kendaraan mengalami kemacetan panjang ...

Read more »