Kantor Kelurahan di Jakarta Harus Tampilkan Identitas Budaya Betawi

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya menampilkan identitas budaya Betawi dalam setiap pembangunan dan renovasi kantor kelurahan di Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan perbaikan lebih banyak kantor kelurahan hingga tahun 2030.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk merefleksikan identitas budaya Betawi dalam setiap pembangunan dan renovasi kantor kelurahan . Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta , Pramono Anung , saat meresmikan empat kantor lurah baru di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026.

Peresmian tersebut meliputi Kantor Lurah Senen di Jakarta Pusat, serta Kantor Lurah Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya. Pramono menekankan bahwa tampilan fisik kantor kelurahan, sebagai representasi pemerintahan di tingkat paling bawah, harus secara jelas mencerminkan kekhasan budaya Betawi, sesuai dengan amanat regulasi terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang secara tegas menetapkan budaya Betawi sebagai identitas budaya Jakarta.

Ia menyatakan bahwa ornamen-ornamen khas Betawi harus ditonjolkan dalam setiap renovasi kantor kelurahan baru, sebagai wujud penghormatan dan pelestarian budaya lokal. Pramono mengapresiasi desain Kantor Lurah Senen yang dinilai telah berhasil menampilkan unsur-unsur Betawi secara kuat, sekaligus memiliki kualitas bangunan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih dari sekadar estetika, penonjolan budaya lokal ini dipandang sebagai simbol kehadiran pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan berakar pada budaya mereka.

Pramono Anung juga mengingatkan bahwa fungsi utama kantor kelurahan adalah sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ia meminta seluruh aparatur kelurahan untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada warga. Kantor kelurahan tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat administrasi semata, melainkan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian integral dari pembangunan fisik kantor kelurahan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target ambisius untuk memperbaiki lebih banyak kantor kelurahan dari total 267 unit yang ada di seluruh wilayah Jakarta hingga tahun 2030. Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat identitas budaya Jakarta. Selain itu, Pramono juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembangunan. Ia berharap pembaruan fisik bangunan kelurahan dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Pramono Anung menyampaikan harapannya agar masyarakat merasa nyaman dan seperti berada di rumah sendiri saat mengunjungi kantor kelurahan. Ia meyakini bahwa kenyamanan dan keramahan dalam pelayanan akan menciptakan pemerintahan yang efektif di tingkat kelurahan. Pramono menegaskan kembali bahwa kantor kelurahan bukan hanya sekadar tempat kerja administratif, melainkan pusat pelayanan publik yang harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan kantor kelurahan dapat menjadi pusat pelayanan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pembangunan kantor kelurahan yang beridentitas Betawi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan sekitar





