Kantor Imigrasi Surabaya Sosialisasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada 164 Peserta

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar kegiatan sosialisasi APOA bertajuk 'Kenali, Laporkan, Awasi' di Hotel Mercure Surabaya dengan format hybrid, diikuti 164 peserta dari berbagai sektor. Head of Intelligence and Immigration Enforcement Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Dodi Gunawan Ciptadi, menekankan bahwa pelaporan melalui APOA adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan negara dan kedaulatan. Peserta juga diajarkan kewajiban pelaporan berdasarkan UU Keimigrasian serta sanksi bagi penyewanya yang tidak memenuhi kewajiban. Kegiatan ini berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar kegiatan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing ( APOA ) yang diikuti 164 peserta, secara langsung dan daring. Kegiatan ini bertajuk 'Kenali, Laporkan, Awasi' dan diselenggarakan di Hotel Mercure Surabaya dengan format hybrid.

Sebanyak 150 peserta hadir secara fisik dan 14 lainnya mengikuti melalui Zoom. Peserta terdiri dari pengelola hotel, apartemen, rumah kost, homestay, losmen, mess perusahaan, perguruan tinggi, yayasan pendidikan, perusahaan, serta instansi terkait di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Dodi Gunawan Ciptadi, menekankan bahwa mobilitas warga negara asing yang tinggi memerlukan pengawasan adaptif dan kolaboratif.

Ia menyatakan bahwa pelaporan melalui APOA bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Informasi keberadaan orang asing yang tinggal atau menginap di tempat penginapan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan keimigrasian. Sesi sosialisasi menyerahkan pemahaman penggunaan APOA sebagai platform digital resmi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaporkan keberadaan warga asing secara cepat, mudah, dan real time.

Materi tersebut disampaikan oleh A. Anton Purnomo Hadi, Analis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Selain tata cara penggunaan APOA, peserta juga mendapat penjelasan mengenai kewajiban pelaporan orang asing berdasarkan Pasal 72 Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Surabaya mengingatkan bahwa pemilik atau pengelola tempat penginapan yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi seperti pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta sesuai Pasal 117 UU Keimigrasian.

Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan instansi lain, diantaranya Widyarini Sistarukmi Ira, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dengan kegiatan sosialisasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berharap seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto dapat berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan platform APOA yang tersebar di sektor strategis





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

APOA Kantor Imigrasi Surabaya Pelaporan Orang Asing Keimigrasian Sosialisasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanada Ogah Ikuti AS Terapkan Imigrasi Lebih Ketat Jelang Piala DuniaDubes Kanada Jess Dutton menegaskan negaranya tidak menerapkan kebijakan imigrasi ketat seperti AS menjelang Piala Dunia 2026, tetap terbuka bagi Indonesia.

Read more »

PBB Turun Tangan, Minta AS Cabut Kebijakan Imigrasi Jelang Piala DuniaKepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan imigrasi jelang Piala Dunia 2026.

Read more »

Imigrasi Banda Aceh deportasi warga negara KanadaKantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melaksanakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal ...

Read more »

Petugas Imigrasi Berlakukan Inovasi Layanan Berupa Sistem Otomatisasi untuk Mempercepat Proses Kedatangan Jamaah Haji di Bandara SoettaPetugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, menerapkan inovasi layanan berupa sistem otomatisasi untuk mempercepat proses kedatangan jamaah haji di bandara. Kepala Kantor Imigrasi Galih P. Kartika Perdhana mengatakan bahwa inovasi ini terbukti berhasil mempercepat waktu layanan hingga 90 persen terhadap debarkasi haji yang kembali ke tanah air.

Read more »