Kantor Imigrasi Banda Aceh Luncurkan Layanan Sikupi di Area Car Free Day

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menghadirkan Layanan Sikupi di area Car Free Day (CFD) Kota Banda Aceh,Berita ini membahas Inovasi layanan imigrasi yang mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai namun tetap profesional. Layanan ini memungkinkan warga mengurus paspor di akhir pekan tanpa harus datang ke kantor imigrasi saat hari kerja. Pelaksanaan pertama pada Minggu (7/6) di area CFD Kota Banda Aceh berjalan sukses dengan sembilan permohonan berhasil diproses. Kepala Kantor, Bambang Tri Cahyono, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari transformasi pelayanan publik yang mengedepankan kemudahan akses, transparansi, dan peningkatan kualitas. Pejabat tinggi Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, juga hadir untuk memantau dan memberikan dukungan penuh terhadap inovasi ini. Layanan Sikupi merespons kebutuhan masyarakat akan fleksibilitas, sekaligus menghindari kepadatan pada hari kerja. Konsep 'sembari ngopi' di area publik terbukti diminati, dan diharapkan dapat menjadi model layanan yang berkelanjutan di berbagai daerah.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh berinovasi dengan menghadirkan Layanan Sikupi di area Car Free Day ( CFD ) Kota Banda Aceh , mempermudah masyarakat mengurus paspor di akhir pekan.

Layanan Sikupi Imigrasi Banda Aceh ini menunjukkan komitmen mendekatkan pelayanan keimigrasian ke tengah masyarakat dengan konsep yang santai namun tetap profesional. Pelaksanaan pertama pada Minggu (7/6) di area CFD Kota Banda Aceh mendapatkan sambutan positif, dengan sembilan permohonan berhasil diproses, terdiri dari enam paspor baru dan tiga penggantian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Bambang Tri Cahyono, menjelaskan bahwa Layanan Sikupi merupakan bagian dari upaya institusinya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses.

Inisiatif ini memungkinkan masyarakat mengurus paspor tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja, menawarkan alternatif yang fleksibel. Konsep 'sembari ngopi' di area CFD dirancang untuk menciptakan suasana nyaman dan mudah dijangkau bagi pemohon, selaras dengan komitmen Imigrasi meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan secara berkelanjutan. Transformasi pelayanan publik keimigrasian ini mengedepankan kemudahan akses, transparansi, serta peningkatan kualitas. Kehadiran Layanan Sikupi di ruang publik seperti CFD juga menunjukkan respons Imigrasi terhadap kebutuhan masyarakat modern akan fleksibilitas.

Masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang akhir pekan untuk mengurus dokumen penting, menghindari kepadatan hari kerja. Data menunjukkan antusiasme tinggi dari warga Banda Aceh. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, turun langsung ke lokasi CFD untuk memantau pelaksanaan dan berdialog dengan beberapa pemohon. Ia memberikan arahan kepada petugas untuk selalu mengedepankan nilai humanis dan ketelitian, serta mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini.

Kehadiran pejabat tinggi ini menegaskan dukungan penuh terhadap inovasi yang mendekatkan pelayanan keimigrasian, meski dilakukan di ruang terbuka dengan konsep santai. Layanan Sikupi di Banda Aceh menjadi bagian dari serangkaian inovasi layanan imigrasi yang dijalankan di berbagai daerah, seperti Layanan Paspor Keliling di Langsa dan layanan serupa di Pangkalpinang, Sabang, serta lainnya. Hal ini mencerminkan konsistensi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Konsep Car Free Day sebagai medium pelayanan terbukti efektif menjangkau warga di lingkungan yang biasa mereka akses. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya mempermudah urusan administrasi, tetapi juga memperkuat citra keimigrasian sebagai institusi yang responsif dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat





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