Kantor Bea Cukai Mataram Lakukan Tiga Kali Penindakan Rokok Ilegal di Mataram, NTB

KANTOR Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram melakukan tiga kali penindakan terhadap truk pengangkut rokok ilegal di Mataram , Nusa Tenggara Barat dalam kurun 20 April-8 Mei 2026.

Dari tiga operasi tersebut, petugas menyita total 3.903.040 batang rokok ilegal. Seluruh barang hasil penindakan merupakan rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, kata Kepala Kantor Bea Cukai Mataram Bambang Parwanto, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat, 15 Mei 2026. Penindakan pertama dilakukan pada 20 April 2026 di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam operasi itu, petugas menyita 1.440.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan truk.

Selanjutnya, pada 1 Mei 2026, Bea Cukai Mataram kembali menggagalkan distribusi rokok ilegal di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dalam penindakan kedua tersebut, petugas menyita 1.568.000 batang rokok ilegal. Operasi serupa kembali dilakukan pada 8 Mei 2026 di Kecamatan Lembar. Dari penindakan ketiga, petugas menyita 1.003.040 batang rokok ilegal.

Operasi yang dilakukan tersebut merupakan kolaborasi dari Pusat Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram, Kepolisian Resor atau Polres Lombok Barat, hingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. Bambang Parwanto mengatakan operasi lintas instansi ini akan terus dilakukan untuk pemberantasan rokok ilegal secara konsisten.

Tujuan kami untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan cukai, ujarnya.





