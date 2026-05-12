Kantah Tangerang Luncurkan Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai (LARIS MANIS)

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang meluncurkan Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai (LARIS MANIS) untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Layanan ini diperuntukkan bagi pemohon langsung tanpa kuasa, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

Sebagai bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai ( LARIS MANIS ) pada Senin (11/05/2026).

Melalui inovasi ini, layanan Roya atau penghapusan hak tanggungan yang umumnya baru selesai dalam hitungan hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. LARIS MANIS diperuntukkan bagi pemohon langsung tanpa kuasa, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Pemohon juga dapat mengunggah dokumen persyaratan untuk dilakukan validasi, verifikasi data yuridis dan spasial, alih media dokumen elektronik, hingga penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Darmin menilai, pelayanan pertanahan saat ini lebih mudah dibandingkan anggapan masyarakat selama ini.

Menurut dia, proses layanan dapat diselesaikan dalam waktu singkat setelah SPS diterbitkan. dan sulit. Padahal berdasarkan pengalaman saya sendiri, pelayanannya baik, nyaman, dan tidak susah. Saya juga bisa mengurus sendiri tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga. Inspektur Wilayah II sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono mengatakan, inovasi tersebut dihadirkan untuk memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat.

Menurut dia, layanan Roya dan waris di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan permohonan sehingga diperlukan inovasi pelayanan yang lebih praktis. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih praktis tanpa harus berkali-kali datang ke Kantah sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih ringan. Sementara itu, Kepala Kantah Kabupaten Tangerang Febri Effendi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, camat, kepala desa, hingga RT dan RW agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kami berharap layanan ini mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, pasti, dan sederhana bagi masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, kami akan terus melakukan penyempurnaan dan evaluasi dalam tiga bulan ke depan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Tangerang





