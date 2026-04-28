Kanselir Jerman Kritik Pedas AS, Iran Dianggap Unggul dalam Diplomasi

Kanselir Jerman Friedrich Merz mengkritik Amerika Serikat karena dianggap dipermalukan oleh kepemimpinan Iran dalam perundingan. Sementara itu, Iran mempererat hubungan dengan Rusia dan Israel mengisyaratkan opsi militer.

Foto memperlihatkan bendera nasional Iran berkibar di tengah puing-puing setelah serangan yang diduga dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap sebuah kantor polisi di Teheran pada tanggal 3 Maret 2026.

Kejadian ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini semakin diperumit oleh kritik tajam yang dilontarkan oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya terkait upayanya untuk bernegosiasi dengan Iran. Merz secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang dipermalukan oleh kepemimpinan Iran. Ia menuding pemerintahan Presiden Donald Trump telah gagal dalam diplomasi dan terus-menerus dimanipulasi oleh Teheran.

Menurut Merz, tim negosiator Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi strategi diplomasi yang dimainkan oleh pihak Iran. Ia mencontohkan perjalanan tim negosiator Amerika ke Islamabad yang berakhir tanpa hasil, sebagai bukti ketidakmampuan tersebut. Merz menekankan bahwa kegagalan diplomasi ini telah merusak citra Amerika Serikat di mata dunia. Ia juga menyoroti peran Pengawal Revolusi Iran, yang dianggap sebagai faktor utama yang menghambat tercapainya kesepakatan.

Merz berharap situasi ini dapat segera berakhir, karena ia melihat seluruh bangsa Amerika Serikat sedang dipermalukan oleh kepemimpinan Iran, khususnya oleh kelompok Pengawal Revolusi. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Trump membatalkan rencana perjalanan tim negosiator Amerika ke Islamabad, padahal sebelumnya Wakil Presiden JD Vance telah memimpin delegasi ke sana namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Trump sendiri sebelumnya mengklaim bahwa Amerika Serikat memegang semua kartu dan Iran seharusnya yang memohon untuk bernegosiasi, namun klaim ini tampaknya tidak terbukti.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi justru mempererat hubungan dengan Rusia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Araghchi menegaskan bahwa blokade ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat tidak menggoyahkan posisi Iran, melainkan justru menunjukkan ketangguhan sistem di Iran. Ia menyatakan bahwa dunia kini telah menyadari kekuatan sejati Iran dan bahwa Republik Islam Iran adalah sistem yang stabil, solid, dan kuat.

Putin pun menyatakan dukungan penuhnya agar Iran dapat segera keluar dari krisis akibat blokade tersebut demi tercapainya stabilitas di kawasan. Rusia berjanji untuk melakukan segala yang mungkin untuk membantu Iran dan menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Sementara itu, situasi di lapangan terus memanas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan sinyal bahwa opsi militer tetap menjadi pilihan utama untuk meredam kekuatan kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran.

Ia menyoroti ancaman dari Hizbullah, khususnya roket 122mm dan drone, yang memerlukan kombinasi aktivitas operasional dan teknologi untuk ditangani. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin kompleks dan berpotensi meningkat menjadi konfrontasi yang lebih serius. Kegagalan diplomasi, pernyataan keras dari para pemimpin, dan meningkatnya ketegangan di lapangan menjadi indikasi bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut





