Kang Dedi Permudah Perpanjangan STNK: KTP Pemilik Lama Tak Lagi Wajib!

Kang Dedi mengumumkan kebijakan baru yang mempermudah perpanjangan STNK tahunan dengan menghilangkan kewajiban membawa KTP pemilik lama. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memberantas praktik pungli.

Kang Dedi , tokoh yang dikenal karena kepeduliannya terhadap warga, kembali menunjukkan komitmennya untuk mempermudah urusan publik. Kali ini, ia mengumumkan perubahan signifikan terkait perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) tahunan. Kebijakan baru ini bertujuan untuk menghilangkan kerumitan yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya terkait kewajiban membawa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemilik kendaraan sebelumnya.

Keputusan ini datang sebagai respons langsung terhadap keluhan warga yang seringkali mengalami kesulitan dan bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan tidak resmi saat mengurus perpanjangan STNK. Kang Dedi dengan cepat merespons aduan warga, menunjukkan bahwa ia sangat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, warga kini tidak perlu lagi direpotkan dengan mencari atau meminta KTP pemilik lama kendaraan, yang seringkali menjadi hambatan utama dalam proses perpanjangan STNK tahunan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses, mengurangi potensi praktik pungutan liar, dan membuat pelayanan publik menjadi lebih efisien dan ramah. Kepedulian Kang Dedi terhadap kesejahteraan warga semakin terlihat jelas melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kemudahan dan transparansi. \Perubahan kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan bekas yang kerap kesulitan menghubungi pemilik lama hanya untuk mengurus perpanjangan tahunan. Dalam unggahan video terbarunya, Kang Dedi menegaskan bahwa untuk perpanjangan pajak kendaraan tahunan, masyarakat cukup membawa STNK saja. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa KTP pemilik pertama kendaraan tidak lagi menjadi persyaratan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan ini hanya berlaku untuk perpanjangan STNK tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan (termasuk penggantian plat nomor), aturan yang berlaku tetap mewajibkan warga membawa KTP pemilik asli kendaraan. Selain perubahan terkait persyaratan STNK, Kang Dedi juga menyoroti upaya pemerintah untuk memberantas praktik pungutan liar. Ia mengapresiasi keberanian warga yang melaporkan adanya pungutan tidak resmi saat pengurusan STNK. Sebagai tindak lanjut, Kang Dedi memastikan setiap aduan akan ditindaklanjuti untuk menekan praktik tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan bebas dari korupsi. Upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pungli dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. \Selain fokus pada perbaikan layanan STNK, Kang Dedi juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggulirkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, termasuk pengurangan kantong kemiskinan, pengurangan pengeluaran, dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Langkah-langkah ini menunjukkan visi yang komprehensif dalam membangun Jawa Barat yang lebih sejahtera. Beberapa program unggulan lainnya yang telah diumumkan oleh Kang Dedi meliputi gentengisasi, renovasi puluhan ribu rumah, dan pembangunan apartemen subsidi yang berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas perumahan hingga pemberdayaan ekonomi. Dengan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas, pemberantasan pungli, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kang Dedi terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diambilnya mencerminkan komitmen kuat untuk menciptakan Jawa Barat yang lebih baik dan lebih maju





