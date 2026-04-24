Kanada Rayakan Warisan Pemberdayaan Perempuan Indonesia dan Kartini

KBRI Ottawa menyelenggarakan acara peringatan satu tahun pendaftaran surat-surat Kartini dalam Daftar Ingatan Dunia UNESCO, dihadiri Menteri Imigrasi Kanada Lena Metlege Diab. Acara ini menyoroti perjuangan Kartini dan kemajuan perempuan Indonesia.

Perayaan satu tahun pendaftaran surat-surat R.A. Kartini dalam Daftar Ingatan Dunia UNESCO melalui budaya, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ottawa pada Kamis, 23 April 2026, menjadi momen penting untuk mengenang dan merayakan warisan pemberdayaan perempuan Indonesia .

Acara yang bertajuk 'Indonesia’s Legacy of Women Empowerment: Celebrating the 1st Anniversary of the Inscription of Kartini’s Letters in the UNESCO’s Memory of the World Register through Culture' ini dibuka dengan sambutan dari Duta Besar RI untuk Ottawa, Muhsin Syihab, dan mendapat kehormatan kehadiran Menteri Urusan Imigrasi, Pengungsi dan Kewarganegaraan Kanada, Lena Metlege Diab. Kehadiran Menteri Diab menunjukkan apresiasi tinggi terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kartini dan relevansinya dalam konteks global saat ini.

Acara inti dari perayaan ini adalah pemutaran film pendek yang mengisahkan perjuangan dan peran sentral R.A. Kartini dalam mengadvokasi emansipasi perempuan di Indonesia. Film tersebut tidak hanya menyoroti pemikiran progresif Kartini, tetapi juga menelusuri sejarah panjang pengakuan bangsa Indonesia terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan sejak awal kemerdekaan. Film tersebut menampilkan fakta bahwa Maria Ulfa Santoso, seorang tokoh perempuan, pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada tahun 1946, sebuah bukti nyata komitmen para pendiri bangsa terhadap kesetaraan gender.

Lebih dari sekadar catatan sejarah, surat-surat Kartini digambarkan sebagai jendela yang membuka wawasan tentang pemikiran seorang perempuan muda yang berani melawan norma dan batasan zamannya. Melalui ide-ide tentang pendidikan, kesetaraan, dan kekuatan pengetahuan, Kartini membuktikan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai ketika keberanian untuk menantang konvensi dan membuka peluang bagi semua orang, terutama perempuan, ditunjukkan. Menteri Diab, dalam sambutannya, berbagi pengalaman pribadi yang sangat terkait dengan pesan perjuangan Kartini.

Ia mengungkapkan bahwa orang tuanya telah berpesan agar kelima putrinya, dengan dirinya sebagai yang tertua, mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Pesan ini mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh Kartini dan pentingnya investasi dalam pendidikan perempuan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Menteri Diab menegaskan bahwa warisan Kartini terus hidup dan menginspirasi perempuan di Indonesia dan seluruh dunia. Ia menekankan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan hak yang sama, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Ketika perempuan diberdayakan, seluruh masyarakat akan ikut maju dan berkembang. Ia menyoroti pencapaian Indonesia dalam memberikan peran strategis kepada perempuan di berbagai bidang kepemimpinan, termasuk sebagai Presiden (Megawati Soekarnoputri), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para pemimpin perempuan ini telah berhasil menghadapi dan mengelola berbagai tantangan global yang kompleks di era modern. Indonesia, menurut Menteri Diab, adalah bukti nyata dari visi Kartini yang terwujud.

Perayaan ini bukan hanya sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di masa depan.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Semangat Kartini Tak Pernah Padam: Begini Wujudnya di Kehidupan Perempuan Indonesia Saat IniBerita Semangat Kartini Tak Pernah Padam: Begini Wujudnya di Kehidupan Perempuan Indonesia Saat Ini terbaru hari ini 2026-04-23 00:01:31 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Semangat Kartini-kartini kecil dari YPACPagi itu, kuas lembut memoleskan warna merah di pipi seorang anak dengan nama panggilan Kiki. Wajahnya kian berseri saat ia melantunkan lagu dari bibirnya, ...

Read more »

Rayakan HUT Raja Willem-Alexander, Belanda Tegaskan Kemitraan dengan IndonesiaDeretan tonggak penting persahabatan Belanda dan Indonesia menjadi sorotan dalam perayaan HUT Raja Willem-Alexander. Berikut selengkapnya.

Read more »

Belanda dan Indonesia Rayakan 25 Tahun Kerja Sama Bilateral di Sektor AirPerayaan ini ditandai dengan serangkaian capaian dan kerja sama baru yang terjalin.

Read more »

Dubes tegaskan Indonesia harus teruskan perjuangan KartiniDuta Besar RI untuk Kanada Muhsin Syihab menegaskan Indonesia tidak hanya bangga memiliki sosok Kartini dalam sejarah nusantara, tetapi juga memiliki ...

Read more »

Indonesia waspadai kekuatan Kanada pada laga pembuka Piala Uber 2026Tim Indonesia mewaspadai kekuatan Kanada pada laga pembuka Grup C Piala Uber 2026 yang akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (25/4).Tunggal putri ...

Read more »