Kanada Perkuat Industri Domestik dan Diversifikasi Kemitraan Pertahanan di Tengah Ketegangan Perdagangan

Pemerintah Kanada di bawah Perdana Menteri Carney mengumumkan rencana untuk memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, dan memperluas kemitraan global. Kebijakan ini termasuk prioritas bahan dan tenaga kerja domestik, kebijakan 'Buy Canadian', dan peningkatan kontrak pertahanan untuk perusahaan dalam negeri.

Berbicara dalam konvensi nasional Partai Liberal di Montreal, Perdana Menteri Kanada Carney menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat industri dalam negeri dan memperluas kemitraan global. Pernyataan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi dan pertahanan Kanada , yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan meningkatkan kedaulatan nasional.

Carney menggarisbawahi bahwa 'Masa ketika militer kami mengirim 70 sen dari setiap dolar ke Amerika Serikat telah berakhir,' pada Sabtu, 11 April 2026. Hal ini menunjukkan perubahan prioritas dalam pengeluaran pertahanan dan fokus pada kepentingan nasional.\Fokus utama pemerintah Kanada adalah pada kedaulatan ekonomi dan persatuan nasional. Carney memaparkan rencana pemerintah untuk mengutamakan bahan dan tenaga kerja domestik dalam proyek-proyek mendatang. Kebijakan 'Buy Canadian' diharapkan dapat memperkuat komunitas di seluruh negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal. Pemerintah Kanada juga menargetkan untuk menggandakan ekspor non-AS dalam satu dekade ke depan. Hal ini merupakan respons terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Washington, termasuk tarif yang diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Carney menyebut tarif tersebut sebagai ancaman langsung yang utama saat ini. Selain itu, strategi Industri Pertahanan terbaru Kanada bertujuan untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanan di luar AS, termasuk mempererat kerja sama dengan Uni Eropa dan Inggris. Strategi ini menunjukkan upaya Kanada untuk mengurangi ketergantungan pada AS dalam sektor pertahanan dan memperkuat hubungan dengan mitra global lainnya.\Strategi pertahanan Kanada juga menekankan pentingnya peningkatan porsi kontrak pertahanan yang diberikan kepada perusahaan domestik hingga 70 persen. Ini merupakan bagian dari upaya Ottawa untuk memperkuat kapasitas nasional di sektor tersebut. Saat ini, hampir setengah dari produksi terkait pertahanan Kanada diekspor, dengan sekitar 69 persen di antaranya menuju AS dan mitra lain Five Eyes. Aliansi Five Eyes terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Aliansi ini berawal dari kerja sama intelijen era Perang Dunia II dan kini menjadi jaringan berbagi intelijen paling erat di dunia. Dalam konteks internasional, Wakil Presiden Iran, Aref, menegaskan bahwa Teheran akan tetap mempertahankan haknya 'mulai dari Selat Hormuz hingga menuntut kompensasi' setelah perundingan dengan AS. Pemerintah Iran juga menargetkan untuk memulihkan kapasitas fasilitas pengolahan dan distribusi minyak yang rusak, meskipun menghadapi tantangan dalam membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Sementara itu, Kementerian Energi Kerajaan Arab Saudi melaporkan keberhasilan dalam memulihkan kapasitas penuh saluran pipa minyak Timur-Barat. Di sisi lain, negosiasi AS dan Iran di Islamabad selama 21 jam berakhir tanpa kesepakatan, karena perbedaan tajam soal nuklir, sanksi, dan tuntutan. Beberapa berita lain juga memberikan gambaran tentang situasi terkini di beberapa negara. Polres Lebak mengamankan dua perempuan yang diduga melakukan penistaan agama. Presiden Prabowo mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak rendah diri terhadap bangsanya sendiri. BGN menghentikan sementara operasional ratusan SPPG. Dedi Mulyadi merespons tantangan Wagub Kalbar. Dan ahli listrik memperingatkan tentang pentingnya mencabut alat elektronik untuk mencegah kebakaran





Kanada Bertekad Kurangi Ketergantungan Militer pada AS, Fokus pada Industri Dalam NegeriPerdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana untuk mengurangi ketergantungan militer pada Amerika Serikat, memperkuat industri dalam negeri, dan memperluas kemitraan global. Langkah ini didorong oleh ketegangan perdagangan dan keinginan untuk menegaskan kedaulatan ekonomi.

