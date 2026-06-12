Kanada Meraih Hasil Imbang Melawan Bosnia dan Herzegovina

Piala Dunia 2026, Kanada vs Bosnia dan Herzegovina, Cyle Larin menyelamatkan muka Jonathan David dengan gol penalti, pertandingan berakhir imbang 1-1

Cyle Larin masuk sebagai pemain pengganti dan menyelamatkan muka Jonathan David dengan membawa Kanada meraih hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 mereka pada Jumat.

Tim Kanada tampil lebih dominan sepanjang sebagian besar pertandingan, namun tampaknya akan menelan kekalahan ketujuh berturut-turut di putaran final setelah Lovo Jukic mencetak gol melalui sundulan menyusul umpan terobosan dari Sead Kolasinac di tiang dekat pada pertengahan babak pertama. Kebobolan gol pembuka pertandingan itu terasa sangat menyakitkan bagi tuan rumah, karena pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Jonathan David, baru saja mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan beberapa saat sebelumnya, namun pemain yang gagal bersinar di Juventus itu justru melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke Nikola Vasilj di gawang Bosnia.

Sejujurnya, itu adalah upaya yang sangat buruk, dan membuat pelatih Kanada, Jesse Marsch, marah besar di pinggir lapangan-sesuatu yang bisa dimengerti. Namun, pelatih asal Amerika itu segera mengendalikan emosinya, dan keputusannya untuk memasukkan Larin dengan sisa waktu kurang dari 15 menit di waktu normal membuahkan hasil yang spektakuler. Memang, Larin, yang musim lalu dipinjamkan ke Southampton, langsung memberikan dampak, dengan mencetak gol dari dalam kotak penalti-meski dengan sedikit bantuan defleksi-setelah langsung mengonversi umpan dari rekan pengganti, Promise David.

Larin bahkan bisa saja memenangkan pertandingan untuk tuan rumah bersama, tetapi penyerang veteran bernomor punggung 9 itu digagalkan oleh pertahanan Bosnia yang brilian di detik-detik terakhir pertandingan. Di bawah ini,Jika kita ingin bersikap sangat kritis, dia memang tidak benar-benar menguasai kotak penalti saat gol Bosnia tercipta, tetapi dia melakukan penyelamatan gemilang di babak kedua ketika Ermedin Demirovic lolos sendirian menuju gawang. Memang, momen itu terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan.

Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam menguasai bola, tetapi pemain berusia 20 tahun ini bermain bagus di lini belakang. Melakukan beberapa intervensi penting dan berkorban untuk tim dengan menerima kartu kuning akibat pelanggaran taktis yang menggagalkan serangan Bosnia yang sangat menjanjikan. Seperti rekan setimnya di lini pertahanan tengah, pemain asal Marseille ini jauh dari sempurna dalam menguasai bola, tetapi ia juga membantu membatasi Bosnia hanya memiliki beberapa peluang serangan balik. Penampilan yang dinamis dari bek kiri ini.

Mungkin beberapa kali tertangkap dalam posisi yang kurang tepat, tetapi selalu menjadi ancaman saat menyerang dan sangat disayangkan tidak berhasil mencetak gol akibat tendangannya yang entah bagaimana dibelokkan oleh Kolasinac hingga membentur mistar gawang. Kapten ini melakukan apa yang dia bisa untuk membangkitkan semangat timnya dan hampir mencetak gol melalui beberapa upaya, sementara dia juga bertanggung jawab atas umpan terobosan indah yang menciptakan peluang bagi Laryea.

Tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam pertandingan ini, sehingga tidak mengherankan jika ia ditarik keluar tak lama setelah babak pertama berakhir. Bintang andalan Kanada ditarik keluar setelah bermain lebih dari satu jam, dan dia tak bisa banyak mengeluh setelah membuang peluang emas di babak pertama untuk memecah kebuntuan. Penyerang Villarreal ini jauh lebih mengancam di lini depan dibandingkan rekan duetnya dan kurang beruntung karena sundulannya yang mengarah ke gawang berhasil dihalau di garis gawang oleh Nikola Katic.

Masuk menggantikan Millar yang kurang efektif tepat setelah satu jam pertandingan dan melepaskan satu umpan silang yang bagus yang nyaris diselesaikan oleh Oluwaseyi. Menggantikan Jonathan di lini depan dan tampil sangat aktif sebelum menciptakan gol penyama kedudukan Kanada dengan umpan pertama yang indah ke kaki Larin. Tampak seperti pemain yang ingin membuktikan diri saat masuk dari bangku cadangan dan membawa negaranya meraih hasil imbang yang pantas - berkat sentuhan pertama yang fantastis.

Kanada mungkin tidak tampil gemilang di babak pertama, tetapi, harus diakui, pelatih asal Amerika ini melakukan beberapa pergantian pemain yang berani di babak kedua dan hal itu mengubah jalannya pertandingan. Kini ia harus membuat keputusan yang lebih besar menjelang pertandingan melawan Qatar, karena Larin tentunya layak menjadi starter daripada Jonathan David





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