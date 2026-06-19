Kanada di Jalur Ideal Lolos ke Fase Gugur Piala Dunia 2026

Kanada berada di puncak Grup B dengan selisih gol +6 setelah mengalahkan Qatar 6-0. Mereka hanya butuh hasil imbang atau kemenangan atas Swiss untuk lolos sebagai juara grup.

Pemain Kanada Jonathan David dan Tajon Buchanan merayakan gol kedua timnya bersama para penggemar dalam laga Grup B Piala Dunia 2026 antara Kanada melawan Qatar di Vancouver, British Columbia, pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kemenangan telak 6-0 atas Qatar membawa Kanada ke posisi yang sangat menguntungkan menjelang laga terakhir Grup B yang akan digelar pada Kamis, 25 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Saat ini, Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi empat poin dan menempati dua posisi teratas klasemen sementara Grup B. Hasil tersebut membuat Kanada berada dalam jalur ideal untuk lolos ke fase gugur.

Mereka bahkan berpeluang mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen Grup B. Kanada memimpin persaingan Grup B berkat selisih gol yang sangat baik. Mereka saat ini memiliki selisih gol +6 setelah dua pertandingan. Skenario untuk menjadi juara grup tergolong sederhana. Kanada hanya perlu menghindari kekalahan saat menghadapi Swiss.

Jika menang atas Swiss, Kanada otomatis finis sebagai juara Grup B. Hasil imbang juga cukup untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Sebagai juara grup, Kanada akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari Grup E, F, G, I, atau J. Pertandingan Babak 32 Besar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli di Vancouver. Peluang lolos tidak tertutup meski Kanada gagal menjadi juara grup. Mereka masih memiliki kesempatan besar untuk mengamankan posisi runner-up.

Kanada akan lolos sebagai peringkat kedua apabila kalah dari Swiss. Namun, syaratnya, Bosnia dan Herzegovina tidak boleh mengalahkan Qatar. Kondisi lain juga memungkinkan Kanada tetap finis kedua. Bosnia dan Herzegovina dapat menang atas Qatar, tetapi mereka harus memiliki selisih gol lebih baik daripada Kanada untuk melampaui posisi Les Rouges.

Saat ini, Kanada memiliki selisih gol +6, jauh lebih baik dibanding Bosnia dan Herzegovina yang masih berada di angka -3. Perbedaan sembilan gol menjadi modal sangat berharga menjelang laga terakhir. Situasi ini membuat Kanada memiliki ruang yang cukup aman dalam persaingan perebutan tiket ke fase gugur. Keberhasilan menghancurkan Qatar dengan skor telak 6-0 menjadi faktor penting.

Kemenangan itu tidak hanya menghasilkan tiga poin, tetapi juga memperkuat posisi mereka pada berbagai perhitungan klasemen. Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke Babak 32 Besar. Delapan tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026. Jika terdapat tim dengan poin sama, FIFA menggunakan sejumlah kriteria penentu.

Faktor yang diperhitungkan antara lain hasil pertemuan langsung, selisih gol, jumlah gol, catatan disiplin tim, hingga peringkat FIFA. Berdasarkan ranking FIFA terbaru, Swiss menempati posisi ke-19 dunia. Kanada berada di peringkat ke-30, sementara Qatar dan Bosnia dan Herzegovina masing-masing menempati posisi ke-56 dan ke-64. Dengan posisi klasemen saat ini, Kanada memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri.

Hasil positif melawan Swiss akan memastikan langkah Les Rouges berlanjut ke fase gugur Piala Dunia 2026. Prediksi Piala Dunia 2026: Ceko vs Afrika Selatan 18 Juni 2026 juga menarik untuk diikuti, namun fokus utama tetap pada perjuangan Kanada untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya





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Kanada Piala Dunia 2026 Grup B Jonathan David Swiss

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