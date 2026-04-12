Kanada Bertekad Kurangi Ketergantungan Militer pada AS, Fokus pada Industri Dalam Negeri

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana untuk mengurangi ketergantungan militer pada Amerika Serikat, memperkuat industri dalam negeri, dan memperluas kemitraan global. Langkah ini didorong oleh ketegangan perdagangan dan keinginan untuk menegaskan kedaulatan ekonomi.

Waktu baca 2 menit. Masa ketika militer kami mengirim 70 sen dari setiap dolar ke Amerika Serikat telah berakhir. Perdana Menteri (PM) Kanada , Mark Carney, pada Sabtu (11/4), mengumumkan perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan dan ekonomi negaranya. Carney, berbicara di Konvensi Nasional Partai Liberal di Montreal, dengan tegas menyatakan komitmen Kanada untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang pada Amerika Serikat dalam hal belanja dan pengadaan militer.

Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari audiens, menandai dukungan kuat terhadap perubahan arah kebijakan yang diusulkan. Carney menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memperkuat industri dalam negeri, memperluas kemitraan global, dan memastikan kedaulatan ekonomi serta persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya membangun Kanada yang kuat dari dalam, dengan menggunakan bahan-bahan dan tenaga kerja domestik dalam proyek-proyek mendatang. \Perubahan kebijakan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, terutama terkait tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Carney menyebut tarif tersebut sebagai ancaman langsung yang utama saat ini, namun juga menekankan bahwa tantangan yang lebih besar adalah menjaga persatuan dan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pemerintah Kanada mengumumkan inisiatif 'Buy Canadian', yang bertujuan untuk memprioritaskan pembelian produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan Kanada. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat komunitas di seluruh negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal. Selain itu, Kanada juga berencana untuk menggandakan ekspor non-AS dalam satu dekade ke depan, sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi. Langkah ini juga didasari oleh kritik dari Kantor Perwakilan Dagang AS, yang sebelumnya mengkritik pendekatan pengadaan Kanada. \Strategi Industri Pertahanan terbaru Kanada juga menjadi fokus utama dalam perubahan kebijakan ini. Strategi ini bertujuan untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanan di luar Amerika Serikat, termasuk mempererat kerja sama dengan Uni Eropa dan Inggris. Saat ini, hampir setengah dari produksi terkait pertahanan Kanada diekspor, dengan sekitar 69 persen di antaranya ditujukan ke Amerika Serikat dan mitra Five Eyes lainnya. Rencana tersebut mencakup peningkatan porsi kontrak pertahanan yang diberikan kepada perusahaan domestik hingga 70 persen, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas nasional di sektor ini. Mitra Five Eyes adalah aliansi intelijen yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Aliansi ini, yang berakar dari kerja sama intelijen era Perang Dunia II, telah menjadi jaringan berbagi intelijen paling erat di dunia, terutama dalam bidang keamanan, pertahanan, dan pengawasan global. Perubahan kebijakan ini mencerminkan keinginan Kanada untuk menegaskan kemandirian ekonomi dan strategisnya di panggung global, serta untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah





Kanada Amerika Serikat Militer Industri Dalam Negeri Ketergantungan Ekonomi Pertahanan

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persija Jakarta Bertekad Raih Kemenangan Atas Persebaya Surabaya di Super League 2025/26Persija Jakarta menargetkan kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/26. Pelatih Mauricio Souza menekankan pentingnya kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri tim setelah hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir. Persiapan matang dan strategi khusus telah disiapkan untuk menghadapi gaya bermain agresif Persebaya.

Kurniawan Yulianto bertekad bawa Indonesia juara Piala AFF U-17Pelatih tim nasional U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto bertekad membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ...

Cak Imin Soroti WFH ASN untuk Kurangi BBM, Wanti-Wanti soal ProduktivitasBerita Cak Imin Soroti WFH ASN untuk Kurangi BBM, Wanti-Wanti soal Produktivitas terbaru hari ini 2026-04-11 16:48:41 dari sumber yang terpercaya

Harga Bahan Bakar Mahal, Pesawat Ini Kurangi Penerbangan Mulai MeiCathay Pacific Airways kurangi jumlah penerbangan

Link Live Streaming Persib Vs Bali United di Super League 2025-2026Persib Bandung bertekad memaksimalkan laga kandang melawan Bali United dengan tiga poin.

