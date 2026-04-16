Kampus Sebagai Ruang Aman: Mendesak Perlindungan dari Pelecehan Seksual

Fenomena pelecehan seksual di lingkungan kampus terus berulang, menyoroti lambannya respons institusional dan kompleksitas dampaknya bagi korban. Relasi kuasa timpang menjadi simpul utama, sementara UU TPKS menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana yang memerlukan tindakan tegas.

Sungguh ironis, ruang yang seharusnya menjadi mercusuar pengetahuan dan penalaran justru kerap diselimuti kegelapan kasus pelecehan seksual. Universitas, yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektual, berulang kali menjadi sorotan utama dalam pusaran insiden memilukan ini. Fenomena pelecehan seksual di lingkungan kampus bukanlah lagi peristiwa sporadis, melainkan telah menjelma menjadi sebuah gejala yang mengkhawatirkan dan terus berulang.

Permasalahan fundamentalnya tidak hanya terletak pada individu pelaku yang melakukan tindakan tercela, namun juga pada respons institusional yang seringkali lamban, ragu, bahkan cenderung bungkam ketika korban mulai memberanikan diri untuk bersuara dan mencari keadilan. Respons institusional yang tidak memadai ini justru semakin menambah luka dan rasa ketidakamanan bagi para korban. Pelecehan seksual di lingkungan kampus tidak selamanya terwujud dalam bentuk kekerasan fisik yang kasat mata. Ia dapat menjelma dalam berbagai bentuk yang lebih halus namun sama merusaknya, seperti ucapan bernada melecehkan, pesan-pesan digital yang tidak pantas, gestur tubuh yang provokatif, hingga relasi kuasa yang timpang dan disalahgunakan. Dampak dari pelecehan seksual ini sangat kompleks dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Para korban seringkali harus menghadapi kehilangan rasa aman di lingkungan yang seharusnya mereka anggap sebagai rumah kedua. Kepercayaan diri mereka hancur lebur, bahkan orientasi dan tujuan hidup mereka di masa depan pun bisa terancam goyah. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa mengambil keputusan pahit untuk mundur dari lingkungan akademik, merasa sendirian dan tidak mampu lagi menghadapi situasi yang melampaui batas ketahanan psikologis mereka. Dari perspektif hukum, pelecehan seksual di kampus bukan lagi merupakan wilayah abu-abu yang ambigu secara etika. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tegas telah menggarisbawahi bahwa segala bentuk pelecehan, termasuk yang dilakukan melalui ranah elektronik, adalah sebuah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dengan adanya undang-undang ini, kampus tidak bisa lagi beralasan ketidaktahuan atau keengganan untuk bertindak. Inti permasalahan dalam banyak kasus pelecehan seksual di kampus adalah relasi kuasa yang timpang. Ini seringkali terjadi antara dosen dengan mahasiswa, senior dengan junior, atau bahkan antar kelompok yang memiliki kedudukan dan pengaruh lebih besar terhadap individu. Ketimpangan posisi ini menciptakan lahan subur bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Korban seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan. Kekhawatiran yang mendalam akan dampak negatif pada nilai akademik mereka, reputasi yang bisa tercoreng, hingga stigma sosial yang mungkin akan mereka hadapi membuat mereka terpaksa memilih untuk diam dan memendam penderitaan mereka. Dalam kondisi yang penuh ketakutan dan ketidakberdayaan ini, keberanian untuk melaporkan tindakan pelecehan bukan hanya sekadar persoalan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan sebuah perjuangan heroik melawan struktur ketidakseimbangan yang telah mengakar. Universitas sebagai institusi pendidikan tinggi dituntut untuk tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang aman yang proaktif dalam memberantas segala bentuk kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada para korban, memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pelecehan Seksual Kampus Kekerasan Seksual UU TPKS Relasi Kuasa Perlindungan Korban

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »