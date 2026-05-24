Kampus Negeri vs PTS: Persaingan Kenaikan Mahasiswa dan Imbalan Dana

Penelitian menganalisis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) periode 2014-2025 untuk mengetahui pertumbuhan jumlah mahasiswa di kampus negeri dan swasta. Semakin gencarnya penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri, terlihat penurunan jumlah mahasiswa di PTS.

Ada kampus negeri dengan jumlah mahasiswa meroket dalam satu dekade terakhir, sementara menemukan pula PTS yang jumlah mahasiswanya turun drastis. Saat ini muncul isu persaingan tidak sehat terkait rekrutmen mahasiswa baru.

Perguruan tinggi negeri dituding sangat gencar menerima mahasiswa, ini membuat jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta atau PTS merosot. Apakah ini benar? Seperti apa datanya? menganalisis data mahasiswa yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) periode 2014-2025. Analisis ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan jumlah mahasiswa di kampus negeri dan swasta.

Angka mengejutkan. Ada beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yang jumlah mahasiswanya meroket dalam satu dekade terakhir. Sebaliknya, ditemukan pula PTS yang jumlah mahasiswanya turun drastis. Padahal, PTS ini termasuk kampus besar dan berlokasi di Jakarta.

Kami juga menganalisis cara kampus negeri memperbesar daya tampungnya untuk memperbanyak mahasiswa. Digali pula motif, alasan, serta regulasi yang melingkupi daya tampung tersebut. Selain itu, laporan keuangan PTN, khususnya PTN berbadan hukum (PTNBH), juga ikut dilihat. Tujuannya untuk mencari tahu apakah ada korelasi antara penambahan jumlah mahasiswa di kampus negeri dan besar kecilnya dana subsidi yang diterima dari negara.

Selama ini, muncul kesan di sebagian masyarakat bahwa kuliah di PTN lebih oke dibandingkan dengan PTS. Kami menyelisik ini dengan mencari tahu respons dunia kerja terhadap lulusan kampus negeri dan swasta. Siapa dapat kerja lebih cepat? Gaji siapa yang lebih besar?

Semua ini diketahui dari olahan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Tahun 2025. Kualitas PTS secara umum juga ikut disorot. Dalam ulasan diketahui seberapa timpang kualitas antara kampus negeri dan swasta. Kualitas ini antara lain dinilai dari akreditasi sekaligus dari riset akademik yang dilakukan tiap-tiap kampus.

Selain menampilkan angka-angka, laporan ini juga memanggungkan kisah pengelola perguruan tinggi. Bagi kampus swasta, saat ini menjadi hari-hari yang berat. Secara umum, jumlah mahasiswa yang masuk ke swasta menurun dalam 10 tahun terakhir. Laporan ini menggambarkan seberapa serius dampak penurunan mahasiswa terhadap kampus swasta





