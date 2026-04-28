Kampung Nelayan Cilincing Tertekan Pembangunan Tol Laut, Akses Melaut Menyempit

Komunitas nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, merasa tertekan akibat pembangunan tol laut yang menyempitkan akses melaut. Hal ini menyebabkan biaya operasional meningkat dan pendapatan menurun. Nelayan menuntut akses yang lebih baik untuk aktivitas melaut.

Kompas.tv JAKARTA, KOMPAS. TV - Jurnalis KompasTV Dipo Nurbahagia menelusuri Kampung Nelayan Cilincing , Jakarta Utara, untuk menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh komunitas nelayan lokal akibat pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir.

Ketua Komunitas Nelayan Cilincing, Edi Kurniawan, mengungkapkan bahwa akses melaut telah menyempit secara signifikan sejak pembangunan tol laut dimulai. Ia menjelaskan bahwa jalur yang dulunya lebar kini menjadi sempit seperti corong, dengan tembok kiri dan kanan sepanjang 40 meter yang mengecil di ujungnya. Hal ini membuat nelayan kesulitan untuk keluar masuk dari pelabuhan. Edi menekankan bahwa jalur tersebut adalah satu-satunya akses utama bagi nelayan untuk berlayar mencari ikan.

Dampak pembangunan ini juga terasa pada area tangkap yang semakin jauh, sehingga kebutuhan bahan bakar kapal meningkat. Wasran, salah satu nelayan di Cilincing, juga menyuarakan keluhan serupa. Ia meminta agar akses keluar masuk nelayan tidak dipersempit, karena hal ini berdampak langsung pada modal bahan bakar yang mereka keluarkan dan pendapatan yang mereka terima. Wasran memberikan contoh, bahwa sebelumnya dengan modal 200 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar dan melaut, ia bisa mendapatkan penghasilan 300-400 ribu rupiah.

Namun kini, dengan modal 400 ribu rupiah, ia tidak selalu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Sebelumnya, sejumlah nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, telah menyuarakan keresahan mereka terhadap pembangunan proyek di wilayah pesisir yang dinilai mengganggu aktivitas melaut. Keresahan ini disampaikan melalui aksi demonstrasi di tengah laut pada 14 April 2026, yang diikuti oleh puluhan nelayan menggunakan perahu. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pembangunan yang dianggap tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak komunitas nelayan lokal





