Kamar Tahanan Bung Karno di Sukamiskin Tetap Utuh Terjaga Sebagai Cagar Budaya

Kamar tahanan Soekarno di Lapas Sukamiskin Bandung tetap utuh dengan perabotan asli sejak 1930-an. Bangunan ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan objek wisata sejarah penting di Indonesia.

Kamar tahanan yang ditempati oleh Bung Karno di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung telah mempertahankan kondisi aslinya sejak sang Proklamator dijebloskan ke penjara tersebut. Ruangan ini menyimpan sejarah penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi saksi bisu penulisan naskah pledoi terkenal, 'Indonesia Menggugat'. Hingga saat ini, fasilitas tersebut tidak mengalami perubahan signifikan pada tata letak maupun wujud fisik perabot di dalamnya.

Kondisi Fisik Kamar dan Perabotan Asli yang Terjaga

Kondisi fisik kamar tersebut masih sangat utuh dan mencerminkan standar hunian pada awal abad ke-20 dengan preservasi yang sangat baik. Ranjang, kursi, meja, lemari, dan kloset masih berada pada posisi semula tanpa adanya penambahan atau pengurangan elemen interior. Di atas meja, terlihat jelas ompreng yang digunakan oleh Bung Karno untuk makan selama masa penahanan, menambah nilai historis objek ini.

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Dinding kamar memiliki cat yang mulai mengelupas, namun elemen-elemen lainnya tetap dipertahankan sesuai kondisi aslinya. Foto-foto tokoh terpasang di dinding ruangan, menampilkan wajah Sang Proklamator yang menyiratkan semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Suasana kedinginan dan sempit dari ruangan ini seolah menghadirkan kembali kehadiran Sukarno yang sedang bekerja keras menyempurnakan naskah bersejarahnya.

Proses Penahanan dan Latar Belakang Sejarah 1930-an

Bung Karno pertama kali ditahan di Penjara Sukamiskin pada tahun 1930 setelah sebelumnya sempat dibebaskan pada tahun 1931. Ia kembali dijebloskan ke dalam penjara yang sama pada bulan Agustus 1933 dan akhirnya dibuang ke Ende, Flores. Selama masa penahanan di Blok Timur Atas, tepatnya di kamar nomor 1, ia menulis dokumen penting yang menjadi dasar ideologi perjuangan bangsa.

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Ruas kamar ini berstatus sebagai museum sehingga tidak pernah dihuni oleh narapidana atau pengunjung sembarangan sejak peristiwa sejarah terjadi. Heryandi, Kasubag Umum Lapas Kelas I Sukamiskin, menjelaskan bahwa lokasi ranjang dan meja menunjukkan tempat di mana beliau tidur dan menulis. Informasi ini dikemas untuk memastikan pengunjung memahami konteks spasial dari aktivitas intelektual yang dilakukan di ruang terbatas tersebut.

Proteksi Cagar Budaya dan Regulasi Pemkot Bandung

Lapas Kelas I Sukamiskin telah resmi ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya dan aset bersejarah Golongan A oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2010. Status Golongan A ini menunjukkan bahwa bangunan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan melarang adanya perubahan bentuk fisik utama. Setiap upaya perombakan atau renovasi struktur bangunan hanya dapat dilakukan melalui koordinasi ketat dengan Tim Ahli Cagar Budaya.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keaslian arsitektur dan interior agar tidak rusak oleh intervensi modernisasi yang sembarangan. Sebelumnya, kamar tersebut pernah dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh siapa saja tanpa batasan. Namun, untuk memastikan kamar tetap terjaga dengan baik dan tidak aus akibat jumlah kunjungan yang massal, akses kini dibatasi secara ketat.

Status Hukum dan Transformasi Menjadi Objek Wisata

Pada Juni 2010, Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengukuhkan Lapas Sukamiskin sebagai Lapas Pariwisata yang pertama di Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mengubah fungsi sebagian area penjara menjadi tempat edukasi sejarah bagi masyarakat luas. Transformasi ini memungkinkan publik untuk belajar langsung dari lokasi peristiwa bersejarah tanpa mengganggu fungsi keamanan penjara.

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Sejarah administratif penjara juga mengalami perubahan dinamis seiring berjalannya waktu. Pada Januari 2012, Lapas Sukamiskin ditetapkan sebagai Lapas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh otoritas terkait. Penetapan ini menandai fokus baru dalam sistem peradilan pidana nasional yang melibatkan tokoh-tokoh penting nasional di fasilitas yang sama dengan nilai historis yang luar biasa.