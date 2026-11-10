Kamar Soekarno di Lapas Sukamiskin Tetap Utuh Sebagai Cagar Budaya

Kamar penahanan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung tetap dipertahankan dalam kondisi asli sebagai cagar budaya berstatus Golongan A.

Kamar penahanan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di dalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, hingga saat ini masih terjaga dalam kondisi asli tanpa perubahan struktur fisik yang signifikan.

Ruangan yang pernah menjadi tempat tinggal paksa bagi tokoh Proklamator tersebut menyimpan berbagai barang peninggalan sejarah yang sangat vital, termasuk ranjang tidur, kursi kayu, meja tulis, lemari pakaian, hingga kloset yang letak dan wujudnya tidak berubah sejak era kolonial Belanda.

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Bahkan, benda sehari-hari seperti ompreng atau mangkuk makan yang pernah digunakan oleh Soekarno masih terlihat jelas di atas meja, menjadi saksi bisu akan kehidupan sang Presiden saat menjalani hukuman politik di fasilitas tersebut.

Melestarikan Kondisi Asli Kamar Penahanan

Pemeliharaan kamar yang berada di Blok Timur Atas dengan nomor kamar satu ini sangat ketat karena ruang ini telah ditetapkan sebagai sebuah museum yang tidak pernah dihuni oleh siapa pun sejak masa penahanan berakhir.

Heryandi, yang menjabat sebagai Kasubag Umum Lapas Kelas I Sukamiskin, menegaskan bahwa kondisi interior kamar ini sengaja dibiarkan sebagaimana adanya untuk menjaga integritas sejarah, dengan pengecualian pada lapisan cat dinding yang mulai mengelupas seiring berlalunya waktu.

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Di dinding ruangan yang sempit tersebut juga terpasang beberapa foto bersejarah mengenai wajah Soekarno, yang secara simbolis menyiratkan semangat juang yang tak pernah padam bahkan dalam kondisi tertahan sekalipun.

Ruangan ini dikenal luas sebagai tempat di mana Soekarno menyusun dan menyempurnakan naskah pleidoi legendarisnya yang berjudul Indonesia Menggugat, sebuah dokumen hukum yang membela perjuangan kemerdekaan Indonesia di depan meja hijau.

Proteksi Hukum dan Izin Renovasi

Setiap upaya perbaikan atau perombakan fisik terhadap kamar penahanan Soekarno tersebut dilarang dilakukan secara sembarangan oleh petugas Lapas Sukamiskin tanpa prosedur yang jelas dan persetujuan resmi dari otoritas terkait.

Heryandi menjelaskan bahwa jika ada kebutuhan mendesak untuk renovasi, maka harus melalui koordinasi dan izin ketat dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memastikan tidak ada kerusakan pada nilai sejarah.

Hal ini sejalan dengan keputusan Pemkot Bandung pada tahun 2010 yang menetapkan seluruh bangunan Lapas Kelas I Sukamiskin sebagai bangunan Cagar Budaya dengan status aset bersejarah Golongan A yang melarang perubahan bentuk fisik utama.

Status Golongan A ini menandakan bahwa bangunan ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sehingga dilindungi oleh undang-undang pelestarian cagar budaya demi generasi mendatang untuk mempelajari jejak perjuangan nasional.

Sejarah Penguncian dan Akses Publik

Soekarno menjalani masa penahanan di fasilitas yang kini dikenal sebagai Lapas Sukamiskin selama rentang waktu dua tahun, yaitu pada tahun 1930 hingga 1931, sebelum kemudian dipindahkan ke tempat penahanan lain oleh pihak kolonial.

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Meskipun beberapa tahun silam kamar penahanan tersebut pernah dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh siapa pun yang ingin melihat langsung sejarah perjuangan nasional, kini akses masuk ke dalam ruangan tersebut dibatasi dengan sangat ketat.

Pembatasan kunjungan ini diterapkan agar kondisi kamar tetap terjaga dengan baik dari kerusakan yang disebabkan oleh interaksi manusia yang tidak terkontrol, sehingga warisan sejarah Soekarno dapat bertahan lebih lama.

Sebelum dibatasi, ruangan ini sempat menjadi destinasi wisata edukasi sejarah yang menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah untuk belajar tentang konteks sosial-politik pada masa penjajahan Hindia Belanda.

Transformasi Status sebagai Objek Wisata

Lapas Kelas I Sukamiskin telah mengalami transformasi signifikan dalam posisinya di mata masyarakat dan pemerintah, tidak hanya sebagai fasilitas pemasyarakatan melainkan juga sebagai destinasi wisata sejarah dan pendidikan.

Pada Juni 2010, Mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, secara resmi mengukuhkan Lapas Sukamiskin sebagai Lapas Pariwisata yang pertama kali di Indonesia, sebuah langkah maju dalam meningkatkan apresiasi publik terhadap sejarah hukum.

Lebih lanjut, pada Januari 2012, Lapas Sukamiskin ditetapkan sebagai Lapas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menandai peran strategis fasilitas ini dalam penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia.

Keberadaan kamar penahanan Soekarno yang masih utuh hingga kini menjadi bukti fisik konkret dari nilai historis yang tidak ternilai, sekaligus menjadi pengingat abadi bagi seluruh bangsa Indonesia atas jasa-jasa para pahlawan nasional yang pernah mengorbankan kebebasan demi Indonesia Raya.