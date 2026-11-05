Kamar Dagang Hangzhou Di Indonesia Resmi Berdiri Jembatani Ekspor Impor

Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia resmi didirikan di Jakarta untuk memperluas kerja sama ekonomi dan investasi antara pengusaha Hangzhou dan Indonesia.

Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia telah secara resmi didirikan di Jakarta untuk memfasilitasi kemitraan bisnis yang lebih erat antara para pelaku usaha dari Hangzhou, China, dan Indonesia. Inisiatif strategis ini diluncurkan melalui deklarasi resmi yang dihadiri oleh para pengusaha asal Hangzhou dalam sebuah jamuan malam yang diselenggarakan pada Kamis malam, 5 November 2026.

Peran Strategis Organisasi Dagang Baru

Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia telah menetapkan dua peran utama sebagai rumah bersama bagi para anggotanya dan sebagai jembatan kerja sama antara Indonesia dan China. Ketua Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia, Ye Daifeng, menjelaskan bahwa organisasi tersebut dibentuk secara khusus sebagai wadah bagi pengusaha asal Hangzhou yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia maupun bagi pengusaha Indonesia yang hendak menjajaki pasar di China.

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Pendirian lembaga ini menandai langkah konkret dalam memperkuat infrastruktur perdagangan bilateral, di mana kedua belah pihak dapat berbagi sumber daya, informasi pasar, dan peluang investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Keberadaan struktur formal ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi lintas batas antar kedua negara.

Keunggulan Industri Digital dan Manufaktur

Ye Daifeng menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan asal Hangzhou, yang merupakan ibu kota Provinsi Zhejiang di China timur, memiliki keunggulan signifikan di bidang ekonomi digital, manufaktur cerdas, dan industri kreatif. Keunggulan industri dan kapasitas kewirausahaan yang telah teruji di Hangzhou memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kemitraan strategis dengan Indonesia yang memiliki pasar domestik yang luas serta beragam peluang usaha yang belum tergali secara optimal.

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Ia menegaskan bahwa para pengusaha Hangzhou yang menjalankan usaha di Indonesia berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan nasional yang berlaku dan membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat. Ye Daifeng menekankan bahwa peluang yang baik hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kesiapan, memahami aturan yang ada, dan senantiasa menjaga integritas dalam berusaha demi keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Dukungan Resmi dari Pihak Berwenang Indonesia

Sementara itu, Ketua Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia-Tiongkok (LIT), Mayjen (Purn.) Sudrajat, menekankan pentingnya keberadaan Kamar Dagang Hangzhou sebagai wadah untuk menghubungkan pengusaha Indonesia dan China secara lebih efektif. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk China tersebut menilai bahwa kemitraan bisnis merupakan salah satu pilar penting dalam hubungan Indonesia-China yang telah berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif selama bertahun-tahun.

Mayjen (Purn.) Sudrajat berharap hubungan bilateral tersebut dapat terus diperkuat melalui kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi kedua negara dan masyarakatnya. Ia menyatakan bahwa Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia diharapkan menjadi jembatan bagi para pengusaha, baik dari China maupun Indonesia, sekaligus menjadi rumah bersama untuk memperluas jaringan bisnis dan mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di berbagai sektor.

Data Perdagangan dan Prospek Pasar

Dasar ekonomi yang kuat bagi pendirian lembaga ini didukung oleh data perdagangan yang masif antara kedua negara. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 54,17 miliar dolar AS selama periode Januari hingga September 2026, menunjukkan volume perdagangan yang signifikan. Angka ini mencerminkan daya saing produk unggulan Indonesia di pasar Tiongkok yang sangat kompetitif.

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Di sisi lain, nilai impor Indonesia dari China pada periode yang sama tercatat sebesar 76,16 miliar dolar AS. Perdagangan kedua negara antara lain didominasi komoditas strategis seperti nikel, minyak nabati, mesin dan peralatan elektronik, serta plastik. Ketergantungan ini menunjukkan adanya sinergi produksi di mana Indonesia menyediakan bahan baku mentah dan produk hulu, sementara China memasok teknologi dan barang manufaktur bernilai tambah tinggi untuk menopang pertumbuhan industri domestik.