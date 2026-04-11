Kamala Harris Pertimbangkan Maju dalam Pemilu Presiden 2028

Mantan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, mengindikasikan kemungkinan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028, setelah mempertimbangkan pengalaman dan pandangannya tentang arah pemerintahan dan kebijakan luar negeri.

Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris , menyatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 8 April 2026, ketika ia ditanya mengenai rencana politiknya. Harris memberikan jawaban yang singkat namun mengisyaratkan kemungkinan tersebut, 'Mungkin. Saya masih memikirkannya,' ujarnya.

Pernyataan ini disambut meriah oleh para pendukungnya, bahkan beberapa di antaranya meneriakkan yel-yel yang mendorongnya untuk kembali maju. Respon positif ini menjadi indikasi kuat dukungan yang signifikan terhadap potensi pencalonannya, mengingat sejumlah tokoh Partai Demokrat lainnya yang digadang-gadang sebagai calon potensial untuk pemilihan presiden 2028. Harris menegaskan bahwa pengalamannya selama empat tahun sebagai wakil presiden telah memberinya pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin negara. 'Saya tahu apa pekerjaannya, saya juga tahu apa yang perlu dilakukan (menjadi seorang presiden),' jelas Harris, seperti yang dilansir oleh Antara. Ia menekankan bahwa pengalamannya ini memberikan keunggulan komparatif, membuatnya lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Menurut laporan dari NBCNews, Harris juga menyoroti kebutuhan akan perubahan dalam pemerintahan. Ia berpendapat bahwa status quo yang ada saat ini sudah tidak lagi efektif dan gagal memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Harris menekankan pentingnya reformasi dalam birokrasi pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan rakyat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap calon pemimpin harus memprioritaskan kepentingan rakyat Amerika Serikat di atas kepentingan pribadi. Ia menambahkan bahwa keputusannya terkait pencalonan akan didasarkan pada bagaimana ia dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai isu-isu penting, termasuk kebijakan luar negeri dan konflik internasional. Dalam konteks ini, Harris memberikan kritikan tajam terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam kaitannya dengan konflik di Iran. Ia menyebut perang tersebut sebagai 'perang pilihan' dan mempertanyakan klaim yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya mengenai keberhasilan dalam menghentikan program nuklir Iran. Harris juga menyoroti dampak negatif dari kebijakan luar negeri yang diambil, termasuk jatuhnya korban di kalangan militer Amerika Serikat, memburuknya hubungan dengan sekutu lama, dan meningkatnya beban ekonomi bagi masyarakat domestik. Ia menekankan bahwa perang selalu membawa konsekuensi yang merugikan bagi rakyat. Pemilu presiden Amerika Serikat berikutnya dijadwalkan pada November 2028. Kamala Harris pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024, namun ia harus mengakui kekalahan dari Donald Trump. Sebelumnya, ia juga pernah mencalonkan diri pada tahun 2020, tetapi ia menarik diri sebelum pemilihan utama dimulai. Akhirnya ia terpilih sebagai wakil presiden yang mendampingi Joe Biden. Pengalaman ini membentuk landasan kuat bagi ambisi politiknya di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, keputusan Harris untuk kembali mencalonkan diri akan menjadi perhatian utama bagi Partai Demokrat dan juga masyarakat Amerika Serikat secara keseluruhan. Kehadirannya dalam panggung politik akan memberikan warna baru dan memperkaya dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2028





