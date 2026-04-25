Kalimantan Tengah Raih Penghargaan Nasional Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan National Governance Awards 2026 atas keberhasilan dalam memacu digitalisasi dan akses pendidikan inklusif, termasuk program sekolah dan kuliah gratis.

Sabtu, 25 April 2026 11:28 WIB Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam ajang National Governance Awards 2026 Sinergi Nusantara untuk Indonesia Emas, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

(ANTARA/HO/Instagram-Disdik Kalteng) Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima penghargaan bergengsi tingkat nasional di bidang pendidikan, sebuah pengakuan atas komitmen dan keberhasilan provinsi tersebut dalam mempercepat pengembangan digitalisasi pendidikan serta memastikan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh warganya. Penghargaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Reza Prabowo, menyatakan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk menjamin bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas melalui pemanfaatan teknologi. Ia menekankan pentingnya teknologi sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua.

Penghargaan ini diterima dalam acara National Governance Awards 2026 Sinergi Nusantara untuk Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi nasional, menandai pengakuan luas atas inovasi dan dampak positif yang dihasilkan oleh Pemprov Kalteng. Penilaian penghargaan tidak hanya berfokus pada formulasi kebijakan, tetapi juga pada implementasi program yang konkret dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kalteng bukan hanya terletak pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada kemampuan untuk mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan Kalimantan Tengah meraih penghargaan ini tidak lepas dari penguatan ekosistem digitalisasi pembelajaran yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, pemerintah provinsi secara aktif mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar melalui berbagai program inovatif.

Beberapa program unggulan yang telah diluncurkan antara lain Kelas Digital Huma Betang, yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik, pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka dan daring, serta penguatan pembelajaran bahasa asing yang dirancang adaptif dan inklusif bagi peserta didik di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Selain itu, digitalisasi pendidikan juga didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana modern, seperti penggunaan televisi interaktif dan papan tulis interaktif yang mulai diterapkan di seluruh SMA, SMK, dan sekolah khusus di Kalimantan Tengah.

Upaya-upaya ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan sekaligus menjawab tantangan pendidikan di era transformasi digital yang semakin pesat. Lebih lanjut, program sekolah gratis dan kuliah gratis yang menjadi kebijakan unggulan pemerintah provinsi juga memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelajar dari keluarga kurang mampu maupun yang tinggal di wilayah pedalaman untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh masalah biaya.

Reza Prabowo menambahkan, “Kami tidak ingin ada lagi anak-anak di Kalimantan Tengah yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Melalui program sekolah gratis dan kuliah gratis, kami membuka akses seluas-luasnya agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik. ” Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi generasi muda Kalimantan Tengah.





