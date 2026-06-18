Kalimantan Selatan Tetapkan Tiga Zona Prioritas untuk Penanggulangan Karhutla 2026

Gubernur Muhidin mengumumkan tiga wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan di Kalimantan Selatan serta langkah-langkah mitigasi, patroli terpadu, dan pembangunan infrastruktur penahan api dalam rapat koordinasi nasional.

Gubernur Kalimantan Selatan , Muhidin, menyampaikan serangkaian strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara daring kepada sejumlah perwakilan pemerintah daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Banjarbaru.

Dalam paparan tersebut, Muhidin menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan tiga zona prioritas yang menjadi fokus utama penanganan karhutla. Zona pertama meliputi kawasan Ring I di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, zona kedua mencakup wilayah utara yang terdiri atas enam kabupaten di daerah Banua Anam, dan zona ketiga mencakup area Pegunungan Meratus yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, serta sebagian Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan tiga zona ini merupakan upaya proaktif untuk memperkuat kesiapsiagaan provinsi menghadapi risiko kebakaran yang meningkat pada musim kemarau, terutama dengan potensi dampak fenomena El Niño yang diprediksi akan memperparah kondisi kering di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026.

Surat edaran tersebut menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kebakaran berbasis data geospasial, peningkatan patroli terpadu yang melibatkan aparat keamanan, petugas kehutanan, dan relawan masyarakat, serta penguatan sistem pemantauan titik panas menggunakan teknologi satelit dan drone. Selain itu, pemerintah provinsi berkomitmen membangun sarana penahan kebakaran seperti embung, kanal, dan pintu air di daerah rawan, yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran api serta mempermudah upaya pemadaman.

Rangkaian pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran juga dijadwalkan secara rutin, termasuk apel kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen terkait, mulai dari dinas terkait, TNI, Polri, hingga perwakilan dunia usaha dan LSM lingkungan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam strategi pencegahan karhutla. Ia menegaskan bahwa selain peningkatan kapasitas personel dan peralatan, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya api liar, teknik pertanian ramah lingkungan, serta pentingnya pelaporan dini menjadi bagian integral dari program.

Pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan menitikberatkan pada koordinasi yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Dengan penetapan tiga wilayah prioritas serta penguatan infrastruktur, pemetaan, dan edukasi, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mengurangi dampak perubahan iklim ekstrem yang semakin terasa di Indonesia





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Karhutla Kalimantan Selatan Kebakaran Hutan Penanggulangan Kebakaran Kesiapsiagaan

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