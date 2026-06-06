Kalahkan Myanmar, Indonesia Raih Tiket Semifinal Piala AFF U19 2026

Timnas U19 Indonesia berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Myanmar di Piala AFF U19 2026, sehingga melengkapi daftar tim lolos ke semifinal dari Grup A.

Timnas U19 Indonesia berhasil menang 2-0 atas Myanmar di laga terakhir Grup A Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (1/6/2026).

Kemenangan ini mengantarkan pasukan Garuda Muda ke babak semifinal dengan status sebagai runner-up grup. Indonesia finis di belakang Vietnam yang mempertahankan posisi pemenang grup dengan poin sempurna. Di laga perdananya, Indonesia曾 menang 2-0 atas Vietnam, namun dalam pertandingan penutup, kalah 1-0 vs Vietnam. Dengan hasil tersebut, Vietnam mengumpulkan 9 poin, Indonesia 6 poin, dan Malaysia 3 poin.

Kamboja tidak dihitung dalam klasifikasi karena memainkan laga tidak resmi dengan Brunei Darussalam





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Piala AFF U19 Timnas U19 Indonesia Myanmar Semifinal Grup A

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