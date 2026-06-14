Kalah dari Thailand, Timnas Basket U18 Indonesia Tertutup di Piala Asia 2026, Fokus ke Peringkat Ketiga

Timnas basket U18 Indonesia harus mengubur mimpi ke Piala Asia U18 FIBA 2026 setelah kalah dari Thailand di semifinal SEABA Qualifiers. Sekarang fokus pada laga perebutan posisi ketiga melawan Malaysia.

Tim nasional basket balap putra Indonesia U18 harus menelan kekalahan dari tuan rumah Thailand dengan skor 50-68 di semifinal kualifikasi SEABA untuk Piala Asia U18 FIBA 2026.

Kekalahan ini memutuskan rênyahana Indonesia ke putaran final di Ahmedabad, India karena hanya dua tim finalis yang mengantongi tiket. Sebelumnya, Garuda Muda bersinar dengan dua kemenangan telak di Grup B, melawan Laos 89-35 dan Malaysia 65-55, yang membawa mereka sebagai juara grup. Namun, dominasi itu tak tertahan davan physical advantage dan akurasi tembakan tiga poin yang kurang memuakan sehingga terhambat.

Pelatih Ismael mengakui kekalahan karena pada permainan fisik lawan yang lebih tinggi dan besar, serta kesulitan dalam rebound dan area kunci. Ia menyoroti bahwa pemain kurang lepas dan akurasi tembakan luar masih rendah. Meski sistem dan konsep yang diadopsi dari tim senior memerlukan waktu adaptasi, semangat juang tetap tinggi. Fokus sekarang beralih ke laga perebutan peringkat ketiga kontra Malaysia Minggu pukul 15.30 WIB.

Manajer Cokorda Raka Satrya Wibawa menegaskan peluang lolos sudah nihil karena hanya dua tempat tersedia. Kemenangan atas Malaysia jadi penawar kekecewaan dan bukti kapasitas tim. Pertandingan semifinal berlangsung ketat sejak awal, Thailand unggul 15-14 di kuarter pertama dengan pojok dari Krit Issariyachiwin. Di kuarter kedua, Thanawat Pisarnyuttanapong dan rekan-rekannya menguasai permainan, sementara pemain Indonesia kesulitan miserbreak pertahanan lawan, terutama di area rebound.

Pada akhir kuarter ketiga, skor 33-50 menunjukkan kesulitan besar. Di kuarter keempat, selisih tidak pernah di bawah dua digit, sekalipun tim berusaha kuat. Akhirnya, Thailand menang 68-50. Indonesia kini akan mempertahankan Martabat dengan rutinan menang untuk mengisi posisi ketiga





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