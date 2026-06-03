Kalah 0-2 dari Singapura, Timnas Putri Indonesia Termakan di Garuda Championship Series 2026

Timnas Putri Indonesia menyerah 0-2 atas kekuatan Singapura dalam laga FIFA Women's Matchday yang dstadion Arcamanik, Bandung, pada 3 Juni 2026. Patu-terangan ini menunjukkan perlawanan ketat tetapi kurang efektif dalam konversi peluang.

Timnas Putri Indonesia , yang dikenal dengan sebutan Garuda Pertiwi , harus mengakui keunggulan Singapura dalam pertandingan FIFA Women's Matchday yang menjadi bagian dari Garuda Championship Series 2026 .

Laga yang berlangsung di Stadion Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, pada 3 Juni 2026 tersebut berakhir dengan skor 0-2 untuk tim tamu Singapura.ственная news content involves several dramatic moments, such as Marsela Yuliana competing for the ball against Yasmine Binte Zaharin, Rosdilah Siti Nurohmah maneuvering past Nur Ain Binte Saleh, Felicia De Zeeuw battling for possession with Farah Nurzahirah Binte Abdul Fattah, Sheva Imut facing off against Isabelle Nottet, and Rosdilah again being marked by Irsalina Binte Irwan. Despite efforts from players like De Zeeuw and Imut, the team could not break through Singapore's defense.

The loss highlights areas for improvement, especially in offensive transitions and set-piece execution. Coach and players are expected to analyze the match录像 to prepare for upcoming fixtures. The tournament serves as a crucial preparatory stage for larger competitions like the SEA Games and AFC qualifiers. Indonesian fans, though disappointed, showed support on social media.

The team will focus on rebuilding confidence and tactical adjustments before the next match day





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