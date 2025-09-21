Kakorlantas Polri Jelaskan Aturan Penggunaan Sirene dan Strobo: Pengawalan Terbatas, Patroli Tetap Prioritas

Kakorlantas Polri memberikan penjelasan tegas terkait penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan dinas, menanggapi aspirasi masyarakat dan memperkuat program 'Polantas Menyapa'. Pembekuan sementara berlaku untuk pengawalan, sementara patroli dan pengaturan lalu lintas tetap menggunakan sirene dan strobo. Imbauan diberikan kepada masyarakat untuk tidak menyalahgunakan aksesoris tersebut.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, memberikan klarifikasi terkait penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan dinas Polri yang sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penjelasan ini disampaikan sebagai respons langsung terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus sejalan dengan program ' Polantas Menyapa ' yang diusung Polri. Irjen Agus menegaskan bahwa sirene dan kilatan strobo tidak akan hilang sepenuhnya dari jalanan.

Keputusan pembekuan sementara penggunaan dua aksesoris tersebut hanya berlaku untuk kegiatan pengawalan tertentu. Sementara itu, untuk tugas-tugas krusial kepolisian seperti patroli rutin dan pengaturan lalu lintas, sirene dan strobo tetap menjadi instrumen vital yang akan terus digunakan. Hal ini penting, terutama di jalan tol, di mana tanda-tanda isyarat seperti lampu dan suara sirene sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi peristiwa kecelakaan. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu, 21 September 2025, sebagai penegasan atas kebijakan yang diambil oleh Korlantas Polri. Evaluasi dan pembekuan sementara penggunaan sirene dan strobo untuk kegiatan pengawalan ini merupakan respons cepat dan positif terhadap masukan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan yang dinilai berlebihan. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Korlantas Polri untuk meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik. Program 'Polantas Menyapa' menjadi landasan utama dalam pendekatan ini, dengan tujuan membangun hubungan yang humanis dan dialogis antara petugas polisi lalu lintas dengan warga. Melalui dialog, edukasi, dan sosialisasi langsung, diharapkan masyarakat semakin memahami aturan penggunaan sirene dan strobo serta ikut menjaga ketertiban di jalan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas. \Lebih lanjut, Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa penggunaan sirene pada dasarnya memang diperuntukkan bagi kondisi darurat yang membutuhkan prioritas jalan. Sirene seharusnya digunakan untuk hal-hal khusus, bukan sembarangan. Untuk sementara, imbauan diberikan agar sirene tidak digunakan jika tidak mendesak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gangguan yang dirasakan oleh masyarakat dan memastikan penggunaan sirene sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi momentum bagi Korlantas untuk kembali mengingatkan masyarakat umum akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Irjen Agus mengimbau keras agar warga sipil tidak memasang atau menyalahgunakan sirene dan strobo pada kendaraan pribadi mereka, karena tindakan tersebut jelas melanggar aturan dan dapat mengganggu ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan lain. Penyalahgunaan sirene dan strobo oleh warga sipil tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Korlantas Polri mengambil langkah tegas untuk menindak praktik tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas. Korlantas Polri juga tengah dalam proses menyusun ulang regulasi yang lebih detail mengenai penggunaan sirene dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan, baik oleh oknum maupun masyarakat sipil. Regulasi yang lebih jelas dan tegas diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. \Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi atas kepedulian publik terhadap isu ini. Semua masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Korlantas Polri. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Korlantas Polri, yaitu menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kerja sama antara Polri dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih baik dan kondusif. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan Korlantas Polri dalam menanggapi keluhan masyarakat dan berupaya meningkatkan pelayanan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan memperkuat hubungan yang harmonis antara polisi dan warga. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Melalui berbagai upaya ini, Korlantas Polri berkomitmen untuk menciptakan lalu lintas yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat





suaradotcom / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Kakorlantas Polri Sirene Strobo Lalu Lintas Polantas Menyapa Pengawalan Patroli Aturan Lalu Lintas

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Polri Bekukan Sirene untuk Pengawalan, Ini Aturan soal PenggunaannyaKepolisian Republik Indonesia (Polri) membekukan sementara penggunaan sirene dengan suara dalam pengawalan kendaraan di jalan raya.

Baca lebih lajut »

Kakorlantas Polri Bekukan Sementara Penggunaan Sirene-Rotator Mobil Patwal, Apresiasi Aspirasi PublikKepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan pihaknya melakukan pembekuan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya.

Baca lebih lajut »

Polri Respons Aspirasi Publik, Penggunaan Sirene dan Rotator DibekukanJPNN.com : Korlantas Polri hentikan sementara penggunaan sirene dan rotator, aturan baru tengah disusun.

Baca lebih lajut »

Wakapolri: SPPG Polri Gedawang bukti kepedulian Polri pada masyarakatWakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) Polri yang berlokasi di Aspol Gedawang, Semarang, adalah salah satu ...

Baca lebih lajut »

Polantas Masih Bisa Gunakan Sirine dan Strobo di Jalan, tapi Hanya untuk Hal IniKorlantas Polri sedang menyusun ulang aturan penggunaan sirene dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan.

Baca lebih lajut »