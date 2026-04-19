Kaka Slank Pimpin Konvoi Komunitas Vespa di Malang, Kampanyekan Kebaikan untuk Sesama

Ratusan anggota komunitas motor, khususnya pengguna Vespa, memadati Kota Malang dalam sebuah kegiatan ikonik yang dipimpin langsung oleh Kaka Slank. Tur ini tidak hanya menjadi momen kebersamaan, tetapi juga sarana untuk mengampanyekan pesan-pesan positif dan kebermanfaatan bagi masyarakat, termasuk dukungan terhadap kelompok disabilitas.

Menjelang konser akbar yang dinanti-nantikan, Kaka Slank , sang vokalis legendaris grup musik Slank , memimpin sebuah konvoi akbar yang melibatkan ratusan anggota komunitas motor, khususnya para pecinta Vespa, di Kota Malang . Kegiatan ini telah menjadi semacam ritual ikonik yang selalu mengiringi rangkaian tur Slank , menambah semarak dan kedekatan dengan para penggemar serta masyarakat luas.

Rombongan berkeliling menyusuri berbagai titik ikonik di Kota Malang, mulai dari kawasan Heritage Kayutangan yang sarat sejarah, hingga Jalan Ijen yang terkenal dengan arsitektur kolonialnya yang memukau. Pemandangan ratusan Vespa berkonvoi ini sontak menarik perhatian warga dan menciptakan atmosfir yang meriah di sepanjang rute yang dilalui. David Ferdian M., selaku Official Regional HS Jatim – Bali, mengungkapkan bahwa keterlibatan berbagai komunitas motor, terutama Vespa, merupakan bagian integral dari strategi mereka dalam menyelenggarakan rangkaian tur yang ke-6 ini. "Begitu pun di Malang, rangkaian tur ke-6, kami ajak semua komunitas motor, terutama Vespa," jelasnya. Namun, kegiatan ini bukan sekadar perayaan budaya otomotif semata. Di balik kemeriahan konvoi, terselip misi yang lebih mulia. David menegaskan bahwa pihaknya ingin mengajak masyarakat luas, terutama generasi muda dan kalangan kreatif, untuk turut serta dalam mengampanyekan hal-hal baik. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya memberikan kebermanfaatan nyata bagi orang banyak. Ini sejalan dengan filosofi HS yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan dan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Semangat kolaborasi dan kepedulian sosial menjadi nadi dari setiap rangkaian kegiatan yang mereka gelar, menjadikan momen kebersamaan ini lebih bermakna. Lebih jauh lagi, HS menunjukkan komitmennya terhadap inklusivitas dan pemberdayaan. David secara eksplisit menyampaikan bahwa mereka membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dan berkarya di pabrik HS yang berlokasi di Magelang. "Untuk disabilitas, barangkali mereka bisa kami terima untuk kerja di pabrik HS di Magelang. HS selalu kedepankan kebermanfaatan bagi semua orang," tegasnya. Inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa HS tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, melainkan juga memiliki kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat lagu terbaru Slank, Republik Fufufafa, yang liriknya sarat makna perjuangan dan keadilan.





