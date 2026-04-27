Kajian Teknis Pembatasan Jam Operasional Truk di Kabupaten Bekasi: Tujuan, Proses, dan Dampak

Kajian teknis pembatasan jam operasional truk di Kabupaten Bekasi sedang digelar untuk menentukan rute dan jam operasional yang tepat bagi kendaraan berat. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memetakan ruas jalan yang dapat dilalui truk serta menetapkan jam pembatasan operasional. Hasil kajian akan menjadi dasar hukum untuk mengatur rute spesifik, jadwal operasional, dan sanksi bagi pelanggar. Kajian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organda, Satlantas Polres Metro Bekasi, dan instansi pemerintah daerah terkait. Fenomena truk kelebihan kapasitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi sorotan karena sering menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas.

Kajian teknis pembatasan jam operasional truk di Kabupaten Bekasi sedang digelar dengan tujuan utama untuk memetakan rute dan jam operasional yang tepat bagi kendaraan berat.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menyatakan bahwa kajian ini sangat penting untuk menentukan ruas jalan yang dapat dilalui truk serta menetapkan jam pembatasan operasional. Hasil kajian akan menjadi dasar hukum untuk mengatur rute spesifik, jadwal operasional, dan sanksi bagi pelanggar. Menurut Agus, kajian teknis melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organda, Satlantas Polres Metro Bekasi, dan instansi pemerintah daerah terkait.

Fenomena truk kelebihan kapasitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi sorotan karena sering menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas. Agus menekankan bahwa pelanggaran seperti kelebihan muatan dan dimensi harus dihindari untuk menjaga kualitas jalan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, juga mendesak Pemkab Bekasi untuk segera menerbitkan aturan pembatasan operasional truk. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memperpanjang umur jalan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Komisaris Pol Sugihartono, mengakui bahwa petugas saat ini hanya bisa melakukan imbauan karena belum ada payung hukum yang mengatur pembatasan operasional truk. Ia menyarankan agar truk idealnya beroperasi pada malam hari dan mendesak Dishub untuk segera membuat regulasi terkait. Selain itu, Dishub Kota Tangerang memastikan seluruh kendaraan mudik akan melalui inspeksi kelayakan operasional. Cuaca buruk juga menyebabkan penghentian sementara operasi kapal cepat ke Pulau Seribu.

Pembatasan Jam Operasional Truk Kajian Teknis Kabupaten Bekasi Over Dimension Over Loading Infrastruktur Jalan

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK sudah lapor Presiden dan Ketua DPR terkait hasil kajian parpolKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai hasil kajian ...

Read more »

KPK Klaim Sudah Lapor ke Presiden-Ketua DPR soal Kajian ParpolKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah melaporkan hasil kajian pencegahan korupsi khususnya tata kelola parpol ke Presiden Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani

Read more »

Kajian Kenaikan Tarif Transjakarta: Biaya Operasional Melonjak, Subsidi Membebani APBDPemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji kenaikan tarif Transjakarta akibat lonjakan biaya operasional sejak 2005. Pendapatan tiket hanya menutupi 14% biaya operasional, memaksa Pemprov memberikan subsidi besar. Kajian mempertimbangkan inflasi, harga energi, pemeliharaan armada, dan kenaikan UMP.

Read more »

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food LoversDilansir dari akun Instagram disparbudmalang, berikut rekomendasi kuliner khas Kabupaten Malang yang patut masuk daftar wisata makanmu.

Read more »

Datang Ke Final Proliga, Bisa Jadi Ini Tujuan Pelatih Hyundai E&C Hillstate Pantau Langsung Megawati HangestriBerita Datang Ke Final Proliga, Bisa Jadi Ini Tujuan Pelatih Hyundai E&C Hillstate Pantau Langsung Megawati Hangestri terbaru hari ini 2026-04-26 16:17:35 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pemkab Bekasi Kaji Pembatasan Truk Berat untuk Meningkatkan Keselamatan JalanPemerintah Kabupaten Bekasi sedang mengkaji pembatasan operasional truk berat untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan jalan. Kebijakan ini melibatkan kajian teknis, termasuk rute spesifik, jam operasional, dan sanksi bagi pelanggar. Fenomena truk ODOL (Over Dimension Over Loading) juga menjadi sorotan karena kerap merusak infrastruktur dan meningkatkan kecelakaan. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemkab untuk segera menerbitkan aturan ini.

Read more »