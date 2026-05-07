Kajian Mendalam Diperlukan Sebelum Skema Bagi Hasil Migas Diterapkan di Sektor Minerba

Ketua Dewan Penasihat Perhapi menekankan pentingnya analisis komprehensif terkait rencana penerapan skema Cost Recovery dan Gross Split pada industri pertambangan mineral dan batu bara guna mencegah kebocoran APBN.

Rencana pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan skema bagi hasil yang selama ini berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi ke dalam industri pertambangan mineral dan batu bara memicu diskusi hangat di kalangan ahli.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Rizal Kasli, memberikan pandangannya bahwa langkah strategis ini tidak boleh diambil secara terburu-buru. Menurutnya, diperlukan sebuah kajian yang sangat mendalam dan komprehensif untuk melihat dampak jangka panjang bagi negara maupun bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan. Hal ini menjadi krusial karena karakteristik industri mineral dan batu bara memiliki perbedaan fundamental dengan industri migas, terutama dalam hal risiko operasional dan struktur biaya produksi.

Sebagai konteks, dalam industri hulu migas saat ini terdapat dua mekanisme utama yang digunakan, yaitu Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract yang menggunakan sistem Cost Recovery, serta skema Gross Split. Dalam model Cost Recovery, pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam hal porsi bagi hasil, di mana negara bisa mendapatkan bagian yang sangat besar, bahkan mencapai angka delapan puluh lima persen tergantung pada hasil negosiasi yang dilakukan.

Namun, kelemahannya adalah pemerintah berkewajiban untuk mengganti seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk memproduksi migas tersebut. Biaya-biaya ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap eksplorasi awal, pengembangan lapangan, konstruksi infrastruktur, proses produksi, hingga pengolahan hasil tambang. Rizal Kasli menekankan bahwa sistem reimbursement atau penggantian biaya ini memerlukan proses verifikasi dan validasi data keuangan yang sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Sementara itu, skema Gross Split menawarkan kepastian bagi hasil bagi pemerintah sejak awal kontrak tanpa harus terbebani oleh biaya operasional kontraktor. Dalam sistem ini, seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayah kerja menjadi tanggung jawab penuh pihak kontraktor. Hal ini secara otomatis mendorong kontraktor untuk melakukan efisiensi biaya yang maksimal dalam setiap tahap operasinya karena setiap pemborosan akan langsung mengurangi keuntungan mereka.

Pemerintah dalam hal ini tidak perlu melakukan kontrol ketat terhadap pengeluaran kontraktor, sehingga mengurangi beban administratif negara dalam mengawasi detail biaya operasional perusahaan tambang. Jika menilik kondisi industri pertambangan mineral dan batu bara saat ini, Rizal menilai bahwa mekanisme yang berjalan sebenarnya sudah memiliki kemiripan dengan skema Gross Split. Di sektor minerba, semua biaya mulai dari eksplorasi, pengembangan, konstruksi, penambangan, pengolahan, hingga penjualan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan kontraktor.

Negara memperoleh pendapatan melalui instrumen pajak pada berbagai tahap kegiatan, seperti melalui Kewajiban Daerah Industri atau KDI, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pajak Penghasilan atau PPh, serta biaya sewa lahan atau land rent. Dengan struktur yang ada sekarang, negara sudah mendapatkan kepastian penerimaan tanpa harus menanggung risiko biaya operasional perusahaan.

Meskipun secara teoritis pemerintah bisa saja menerapkan Cost Recovery maupun Gross Split di industri pertambangan, Rizal Kasli menyarankan agar pendekatan Gross Split menjadi pilihan yang lebih realistis. Pertimbangan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas penerimaan negara agar tidak fluktuatif akibat beban reimbursement yang besar. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah bersikeras menerapkan Cost Recovery, maka infrastruktur pendukung harus benar-benar siap. Hal ini termasuk pembentukan lembaga pengawas yang memiliki kredibilitas tinggi, independen, dan kuat dalam melakukan audit biaya.

Tanpa adanya badan verifikasi yang kompeten, penerapan Cost Recovery di sektor pertambangan justru berisiko menimbulkan kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui proses klaim biaya yang tidak akurat. Sebagai penutup, Rizal menekankan pentingnya diskusi terbuka dan kajian teknis untuk menganalisis keuntungan dan kerugian bagi negara serta bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap daya tarik investasi di Indonesia.

Sektor pertambangan sangat bergantung pada investasi modal yang besar dan jangka panjang, sehingga kepastian regulasi mengenai skema keuangan menjadi faktor kunci bagi investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan pemberian insentif yang kompetitif bagi industri pertambangan agar tetap berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional





