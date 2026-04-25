Kajian Kenaikan Tarif Transjakarta: Biaya Operasional Melonjak, Subsidi Membebani APBD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji kenaikan tarif Transjakarta akibat lonjakan biaya operasional sejak 2005. Pendapatan tiket hanya menutupi 14% biaya operasional, memaksa Pemprov memberikan subsidi besar. Kajian mempertimbangkan inflasi, harga energi, pemeliharaan armada, dan kenaikan UMP.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait potensi penyesuaian tarif layanan Transjakarta . Kajian ini dipicu oleh lonjakan biaya operasional yang signifikan sejak tahun 2005, sebuah periode yang cukup panjang di mana tarif layanan bus rapid transit ini belum mengalami perubahan.

Situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan operasional Transjakarta, mengingat pendapatan dari penjualan tiket hanya mampu menutupi sekitar 14 persen dari total biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya. Akibatnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menggelontorkan subsidi yang cukup besar, mencapai sekitar Rp10.000 per penumpang, untuk menjaga layanan tetap berjalan dan terjangkau bagi masyarakat.

Kenaikan biaya operasional ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi yang terus meningkat, fluktuasi harga energi, dan biaya pemeliharaan armada bus, terutama bus listrik yang semakin banyak dioperasikan. Selain itu, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta yang hampir tujuh kali lipat sejak tahun 2005, dari sekitar Rp800 ribu menjadi Rp5,73 juta pada tahun 2026, juga menjadi pertimbangan penting dalam kajian ini. Sementara itu, tarif Transjakarta tetap stagnan, menciptakan ketidakseimbangan yang semakin besar antara biaya operasional dan pendapatan.

Meskipun demikian, volume penumpang Transjakarta terus meningkat secara signifikan, mencapai rekor 413 juta penumpang pada tahun 2025, menunjukkan bahwa layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan volume penumpang ini juga didukung oleh modernisasi armada dan perluasan jangkauan rute. Kajian yang dilakukan oleh PT Transjakarta dianggap sebagai langkah yang wajar dan diperlukan untuk memastikan keberlangsungan layanan.

Angka pengembalian modal atau *cost recovery* saat ini berada di level yang rendah, sehingga penyesuaian tarif menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban subsidi APBD. Namun, staf khusus gubernur menekankan bahwa keputusan akhir mengenai penyesuaian tarif akan diambil secara kolektif antara Gubernur dan DPRD melalui mekanisme pembahasan APBD. Proses kajian ini dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga layanan Transjakarta tetap berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Prioritas utama adalah memastikan bahwa layanan publik ini tetap dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan polusi di ibu kota, bukan semata-mata sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjamin akan terus menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat sebelum mengambil keputusan final terkait penyesuaian tarif.

Transjakarta dipandang sebagai *public service obligation* yang vital bagi mobilitas perkotaan dan kualitas hidup warga Jakarta. Setiap keputusan yang diambil akan dikomunikasikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa penyesuaian tarif dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, namun mereka meyakinkan bahwa segala pertimbangan akan dilakukan secara matang untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa layanan Transjakarta tetap dapat diakses oleh semua orang.

Kajian ini juga mencakup analisis terhadap berbagai skenario penyesuaian tarif, termasuk opsi tarif terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya, serta program subsidi yang lebih tepat sasaran untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang paling optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan finansial yang dihadapi oleh Transjakarta, tanpa mengorbankan kualitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transjakarta Tarif Kenaikan Tarif Biaya Operasional Subsidi APBD Transportasi Publik Jakarta

United States Latest News, United States Headlines

