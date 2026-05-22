KAI Tutup Sindiran Deteksi Kelemahan, pourra Kembali Normal Operasional Stasiun Pasarsenen | Suara Metro

Berita terbaru mengenai gangguan operasional stasiun Pasar Senen akibat insiden insiden lalu lintas kereta api, penanganan evakuasi dan service recovery penumpang terdampak.

KAI "Operasional kereta api di Stasiun Pasarsenen itu sudah normal kembali. Untuk selanjutnya untuk perjalanan kereta api keberangkatan dari Pasar senen maupun kedatangan itu sudah mulai normal kembali,", kata Franoto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen dikutip dari Sebagaimana diketahui, gangguan operasional akibat insiden tersebut sempat menyebabkan keterlambatan terhadap tujuh perjalanan kereta api jarak jauh keberangkatan dari Pasar Senen.

"Dampak dari gangguan operasional ini ada tujuh keberangkatan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen yang terdampak dengan kelambatan bervariasi ya,", jelas Franoto. "Dari mulai 25 menit untuk KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari dan untuk KA sampai dengan KA 284 Serayu Pagi ya relasi Pasar Senen - Kiaracondong - Purwokerto terlambat 220 menit. Jadi ada tujuh ya untuk keberangkatan,", sambungnya.

Menurut dia, proses evakuasi KA yang tergelincir selesai pada pukul 13.07 WIB setelah kejadian terjadi sekitar pukul 07.58 WIB. KAI Daop 1 Jakarta juga menerjunkan puluhan petugas tanggap darurat bersama stakeholder terkait untuk menangani gangguan tersebut.

"Kita juga mempunyai SOP tanggap darurat. Jadi begitu kejadian, puluhan petugas tanggap darurat dari KAI Daop 1 dan juga dibantu oleh stakeholder lainnya segera melakukan evakuasi," ujarnya. Franoto menyebut bahwa KAI Daop 1 Jakarta juga turut memberikan service recovery bagi pelanggan terdampak keterlambatan perjalanan, termasuk kompensasi dan pengembalian dana tiket penuh bagi penumpang yang membatalkan perjalanan.

"Kita refund 100 persen dari harga tiket tersebut dan untuk refund tiket tidak harus hari ini, tapi 7 hari ke depan dari tanggal yang tertera di tiketnya," kata Franoto





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perjalanan Kereta Api Gangguan Keterlambatan Orang-Orang Ditelepon Hari Ini Adaptasi Konser Musik Talas Setelah Deteksi Cepiasaan Ebay Aktif Bank Dengan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pertamina Deteksi Temuan 'Bukan Minyak Biasa' 11 Miliar BarelPT Pertamina mengidentifikasi 11 miliar barel cadangan minyak non-konvensional.

Read more »

Respons Dunia terhadap Ebola dan Hantavirus, Mengapa Deteksi Dini Masih Lemah?Wabah Ebola di RD Kongo dan hantavirus di kapal pesiar MV Hondius kembali mengingatkan dunia akan risiko pandemi sulit diprediksi.

Read more »

Demi Keselamatan, KAI Daop 8 Tutup 4 Perlintasan Liar di Bojonegoro dan SidoarjoKAI Daop 8 tutup 4 perlintasan liar di Bojonegoro dan Sidoarjo untuk keselamatan kereta api dan pengguna jalan. Upaya cegah kecelakaan yang serius

Read more »

Pidato Prabowo soal PDIP Bisa Jadi Sindiran HalusPernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan penghargaan kepada PDI Perjuangan karena memilih berada di luar pemerintahan menjadi bagian menarik dalam

Read more »