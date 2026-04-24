KAI Tegaskan Larangan Memasak di Kereta Api, Stopkontak Bukan untuk Kompor Listrik

PT Kereta Api Indonesia (KAI) melarang penggunaan stopkontak untuk memasak atau peralatan listrik berdaya tinggi setelah viral video penumpang masak mie di kereta. Pelanggaran dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) dengan tegas melarang penggunaan stopkontak di dalam kereta api untuk keperluan memasak atau mengoperasikan peralatan listrik dengan daya tinggi. Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang penumpang sedang memasak mie instan menggunakan kompor listrik di dalam kereta selama perjalanan.

Tindakan ini dianggap melanggar aturan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Manajer Humas KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Luqman Arif, menjelaskan bahwa stopkontak yang tersedia di kursi penumpang hanya diperuntukkan bagi pengisian daya perangkat elektronik pribadi yang memiliki daya rendah, seperti telepon genggam, laptop, atau tablet. Penggunaan peralatan elektronik rumah tangga lainnya, termasuk kompor listrik, sangat dilarang. Luqman menekankan bahwa penggunaan peralatan berdaya tinggi tidak hanya melanggar peraturan yang berlaku, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan dan mengganggu kenyamanan penumpang lain.

Ia menambahkan bahwa penggunaan kompor listrik di dalam kereta dapat mengganggu sistem kelistrikan kereta secara keseluruhan. Penggunaan perangkat listrik berdaya besar secara bersamaan dapat menyebabkan beban berlebih pada sistem kelistrikan kereta, yang dapat mengakibatkan gangguan operasional atau bahkan kegagalan sistem. KAI sangat serius dalam menegakkan aturan ini demi menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan seluruh penumpang. Selain itu, KAI juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Banyak informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat beredar dengan cepat, sehingga penting untuk selalu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. KAI secara aktif memantau media sosial dan akan memberikan klarifikasi jika ditemukan informasi yang salah atau tidak benar mengenai layanan kereta api. Lebih lanjut, Luqman Arif juga mengingatkan bahwa penumpang tidak diperkenankan mengisi daya powerbank secara langsung dari stop kontak kereta. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korsleting listrik atau kerusakan pada sistem kelistrikan kereta.

Penggunaan powerbank di dalam kereta diperbolehkan, namun harus menggunakan adaptor yang sesuai dan tidak langsung dicolokkan ke stop kontak. KAI terus berupaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dengan memperbarui fasilitas dan menegakkan aturan yang berlaku. Perusahaan juga mengintensifkan sosialisasi mengenai aturan penggunaan fasilitas kereta api kepada seluruh penumpang. KAI berharap dengan adanya penegasan ini, penumpang dapat lebih memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga perjalanan kereta api dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar bagi semua.

KAI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama. Tindakan tegas akan diambil terhadap penumpang yang melanggar aturan, termasuk sanksi berupa teguran, denda, atau bahkan penurunan dari kereta api. KAI juga mengapresiasi laporan dari masyarakat yang membantu dalam pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan kereta api. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan perjalanan kereta api yang aman dan nyaman bagi semua





