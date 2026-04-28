KAI Tanggung Biaya Pengobatan dan Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman bagi korban tewas dalam kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan ini melibatkan tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek, yang menewaskan beberapa penumpang dan merusak infrastruktur kereta api. Selain itu, KAI juga memberikan kebijakan pengembalian bea tiket secara penuh dengan masa pengajuan hingga 7 hari ke depan. Menhub Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak terkait lainnya untuk mendalami penyebab insiden tersebut.

Selain itu, KAI juga memberikan kebijakan pengembalian bea tiket secara penuh dengan masa pengajuan hingga 7 hari ke depan. Menurut Kepala Humas KAI, Anne, pihaknya telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini dan menegaskan komitmen untuk menangani korban secara maksimal. Pelanggan dan keluarga yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121. Sementara itu, Stasiun Bekasi Timur untuk sementara waktu tidak melayani aktivitas naik dan turun penumpang sebagai dampak dari kecelakaan tersebut.

Kecelakaan ini melibatkan tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek, yang menewaskan beberapa penumpang dan merusak infrastruktur kereta api. Kesaksian penumpang selamat mengungkap kronologi tabrakan maut yang terjadi, mulai dari mobil taksi hingga benturan keras. Menhub Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak terkait lainnya untuk mendalami penyebab insiden tersebut.

Analis pasar menyarankan lima saham potensial yang menarik untuk dicermati pada sesi perdagangan hari ini. Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menyebutkan bahwa investasi hilirisasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp147,5 triliun atau 29,6% dari total nasional, dengan pertumbuhan 8,2% secara tahunan. Menkeu Purbaya menyatakan kesiapannya untuk memberikan insentif pasar modal jika kinerja membaik dalam enam bulan. Program PINTAR Reksa Dana menjadi penentu, termasuk peluang relaksasi pajak capital gain.

OJK juga membocorkan jadwal pengumuman direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditargetkan paling lambat 22 Juni 2026, jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses seleksi masih berlangsung di tengah dinamika pasar. Selain itu, kolaborasi antara Bank Sumut dan Pemerintah Kota Medan melalui platform QRESTO menjadi standar baru dalam pengelolaan pajak daerah di Indonesia, dengan fokus pada kecepatan, transparansi, dan kepentingan publik.

Sementara itu, kopi gahwa Arab yang menjadi simbol keramahan di tanah suci juga menjadi sorotan, dengan tradisi menuang menggunakan tangan kanan dan cara unik menghabiskan isinya





Kecelakaan KRL Jabodetabek vs Kereta Api Jarak Jauh di Bekasi, KAI Buka SuaraJPNN.com : PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengonfimasi terjadinya insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, yan

Kecelakaan Maut KRL Vs Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi

Imbas Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi: KAI Hentikan Sementara Perjalanan KAJJ dari Gambir-Pasar SenenKAI hentikan sementara perjalanan KAJJ dari Gambir dan Pasar Senen usai kecelakaan di Bekasi. Sejumlah kereta dibatalkan, fokus penanganan pada evakuasi dan keselamatan.

KAI Batalkan Dua Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Setelah Kecelakaan di Bekasi TimurPT Kereta Api Indonesia membatalkan dua perjalanan kereta api jarak jauh dari KAI Daerah Operasi 7 Madiun menuju Jakarta setelah terjadi kecelakaan antara KA Argo Bromo dan commuterline di Stasiun Bekasi Timur. Pembatalan berlaku untuk KA Madiun Jaya dan Singasari. Penumpang dapat mengembalikan tiket dengan pengembalian biaya 100%. Sementara itu, evakuasi penumpang masih berlangsung.

Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, PT KAI: Tidak Ada Korban dari KAIPT KAI memastikan tidak ada petugasnya yang menjadi korban tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

Media Asing soal Kecelakaan KA vs KRL di Bekasi: Kecelakaan Kereta Api Mematikan di Indonesia

